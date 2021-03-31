شركة سويسرية ناشئة تطلق نموذجًا تجريبيًا لتجارة الحبوب المرمّزة

تام شمس - الأربعاء 31 مارس 2021 03:49 مساءً - جربت شركة زراعية سويسرية ناشئة استخدام توكن غير قابل للإتلاف لخفض تكاليف تجارة الحبوب. ويشهد النظام الذي نفذته شركة سيرياليا السويسرية أن التوكنات مدعومة بـ ٣٠٠٠٠ طن متري من الذرة البيضاء المكسيكية.

وعلى الرغم من أن منصة سيرياليا تسهل الصفقات ثنائية الاتجاه فقط في الوقت الحالي، إلا أن الإضافة القادمة ستسمح للأطراف الثالثة بالتداول والمضاربة على صفقات الحبوب باستخدام التوكن. يقلل النظام الرقمي بطبيعة الحال من التكاليف التي يتكبدها تجار الحبوب في تنفيذ الصفقات، مثل رسوم التخزين، مع تقليل العبء على الأعمال الورقية.

وبحسب ما ورد استخدمت شركة ميركانتا المكسيكية التوكنات، لتمثل الحبوب التي خزنتها في مستودع محلي. يمكن لمالكي الحبوب والشركات التجارية الأخرى إصدار نسختهم الخاصة من التوكن، والتي يمكن بعد ذلك أن يتم تداولها على منصة سيرياليا أثناء العمل كمؤشر للحبوب الفعلية المحتفظ بها.

وقد صرح مدير العمليات في سيرياليا، فيليبي بولمان غونزاغا، أن النظام المرموق يمكن أن يفتح تجارة الحبوب الرقمية لأمثال البنوك وصناديق التحوط والمستثمرين الآخرين، دون الاضطرار إلى التسليم الفعلي للحبوب.

أفادت تقارير أن سيرياليا جذبت اهتمامًا بشراء حوالي ٦ ملايين طن من الحبوب منذ إطلاقها في نوفمبر ٢٠٢٠، وفقًا لبي إن إن بلومبرغ. وللشركة وجود في ما يقرب من ٣٠ دولة مختلفة، بما في ذلك البرازيل ومصر وأوكرانيا، ومن المتوقع أن تتوسع في سنغافورة وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد ذلك.