ليبري ترد على هيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب شكوى الأوراق المالية "العنيفة والكارثية"

تام شمس - الأربعاء 31 مارس 2021 03:49 مساءً - ردت شركة بلوكتشين ليبري، إنك. على هيئة الأوراق المالية والبورصات، قائلة إن الشكوى المقدمة ضدها تهدد الكثير من مجال العملات المشفرة لأنها ستعرف معظم التوكنات على أنها أوراق مالية.

كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تبحث في منصة النشر القائمة على بلوكتشين "ليبري، إنك." كجزء من تحقيق مدته ثلاث سنوات بدأ في مايو ٢٠١٨.

ووفقًا للشكوى المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات، يُزعم أن المنصة باعت أوراقًا مالية غير مسجلة عبر طرق متعددة بما في ذلك للمستثمرين المؤسسيين ومستخدمي المنصة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠.

وتسعى الهيئة التنظيمية للحصول على أمر قضائي دائم لمنع الشركة من بيع المزيد من التوكنات، وإلغاء جميع الأموال التي يتم تلقيها بفائدة، ودفع مبلغ لم يتم الإفصاح عنه في الغرامات المدنية.

طورت ليبري منصة لا مركزية لمشاركة الفيديو تسمى أوديسي تتيح للمشاهدين "كسب عملة مشفرة مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو" وللمنشئين لكسب أرصدة ليبري مقابل عملهم. منذ عام ٢٠١٦، تم بيع ١٣ مليون توكن LBC مقابل ٥ ملايين دولار في بيتكوين. ويشير بيان صحفي صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى أن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه كان ١١ مليون دولار، بما في ذلك الدولار الأمريكي والخدمات من المشترين الذين شاركوا في عرضها.

ووفقًا لليبري، على الرغم من أنها لم تقم بإجراء طرح أولي للعملة (ICO) ولم تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات وجود احتيال، إلا أن الهيئة قد رفضت محاولاتها للتسوية:

"رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة تقديم أي شروط من شأنها أن تجعل من الممكن للمواطنين الأمريكيين تبادل التوكنات أو السماح لشركة ليبري إنك بالاستمرار في العمل. لقد كنا على استعداد لمنح رطلًا من اللحم، لكنهم كانوا مهتمين فقط برأسنا".

على الرغم من إنفاق "أكثر من مليون دولار على الرسوم القانونية" والجهد الهائل "لعدة آلاف ساعات من وقت أعضاء الفريق" أثناء التحقيق، فإن الشركة لم تتراجع، قائلة: "إن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتقدم بخطى حثيثة ومعيار جديد كارثي من شأنه أن يجعل جميع توكنات بلوكتشين عبارة عن أوراق مالية تقريبًا".

"إن تصنيف جميع توكنات بلوكتشين المطورة بنشاط على أنها أوراق مالية سيكون كابوسًا بيروقراطيًا للمقيمين في الولايات المتحدة والشركات العاملة في الولايات المتحدة."

يدعو التماس على موقعها على الويب "helplbrysavecrypto.com" مع أكثر من ٦٧٠٠ توقيع حتى الآن إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات لإسقاط هذه القضية ووضع معايير واضحة لصناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة".

كما تدعي ليبري أنها عندما سألت هيئة الأوراق المالية والبورصة كيف يمكن أن تعمل بشكل قانوني، قيل لها إن الهيئة التنظيمية لا يمكنها تقديم المشورة بشأن ذلك ويمكنها فقط القول إنها تنتهك القانون.

ومع ذلك، ذكرت الشركة أنه في حالة نجاح هيئة الأوراق المالية والبورصة في إغلاق ليبري، إنك.، فإن نظام ليبري والنظام البيئي سيظلان غير متأثرين لأنهما لا مركزيين بالكامل مع وجود "مئات الأشخاص عبر القارات الست"، ومعظمهم ليسوا موظفين في ليبري، يساهمون في الشبكة في عام ٢٠٢٠.