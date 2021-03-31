القائمة السوداء: ماراثون تقوم بتعدين معاملات بيتكوين "متوافقة تمامًا" فقط

تام شمس - الأربعاء 31 مارس 2021 03:49 مساءً - أعلنت شركة التعدين الكبرى ماراثون ديجيتال هولدنغز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها عن إطلاق ما تصفه بأنه أول تجمع تعدين بيتكوين في أمريكا الشمالية "متوافق تمامًا مع اللوائح الأمريكية".

ووفقًا لإعلان يوم ٣٠ مارس، يلتزم التجمع بالمبادئ التوجيهية والقواعد الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال التي وضعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وسيضمن ماراثون أن المعاملات التي تتم معالجتها من قبل مجموعته تفي بالمعايير التنظيمية باستخدام تقنية مرخصة حصريًا من دي إم جي بلوكتشين مما يسمح بفلترة التحويلات.

وستبدأ الشركة في تحويل ١٠٠٪ من طاقة الهاش الحالية إلى المجموعة الجديدة اعتبارًا من ١ مايو. كما يخطط تجمع ماراثون الجديد أيضًا للبدء في قبول قوة الهاش المجمعة من المعدّنين الآخرين في الولايات المتحدة اعتبارًا من ١ يونيو. بحلول عام ٢٠٢٢، تتوقع ماراثون نشر ١٠٣,١٢٠ جهاز تعدين لتوجيه ١٠,٣٧ إكساهاش في الثانية (EH/s)، إلى مجمع التعدين - أي ما يعادل ٦,٤٪ تقريبًا من معدل الهاش المجمع الحالي لشبكة بيتكوين.

من خلال تجنب المعاملات التي ينفذها الأفراد المدرجون في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، تدعي شركة ماراثون أن عملياتها ستكون متوافقة تمامًا مع التنظيمات.

لا يحدد الإعلان كيف تحدد تقنية دي إم جي إذا ما كانت المعاملات قد صدرت من قبل أفراد مدرجين في القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة.

وقد أكد ميريك أوكاموتو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ماراثون، أنه على الرغم من الارتفاع الأخير في الاهتمام المؤسسي المحيط ببيتكوين، فإن الافتقار إلى الضمانات التنظيمية قد منع العديد من الشركات من المشاركة في تعدين بيتكوين:

"بينما يتزايد الاهتمام المؤسسي ببيتكوين، أعربت العديد من الصناديق والشركات الكبيرة عن مخاوفها بشأن شراء بيتكوين التي ربما تكون قد تلوثت من قبل جهات فاعلة شائنة."

وأضاف: "بينما نقدر شهية بعض القائمين بالتعدين لمعالجة المعاملات بشكل عشوائي، نعتقد أنه بصفتنا شركة مدرجة في البورصة مقرها الولايات المتحدة، وباعتبارنا شركة تركز على تمكين المزيد من التبني المؤسسي لبيتكوين، فمن مسؤوليتنا اتباع اللوائح الأمريكية".

على الرغم من التردد الواضح للمؤسسات في المشاركة في تعدين بيتكوين، يعتقد المحللون أن بعض المستثمرين الأمريكيين كانوا يضاربون على أسهم شركات التعدين الكبرى كوسيلة للوصول إلى التعرض المنظم لأسواق بيتكوين.