مجلس النواب في ولاية أيوا يوافق على مشروع قانون للاعتراف القانوني بعقود بلوكتشين الذكية

تام شمس - الثلاثاء 30 مارس 2021 11:55 مساءً - في ٢٩ مارس، أقر مجلس النواب في ولاية أيوا مشروع قانون يسعى إلى الاعتراف قانونًا بالمعاملات والتسجيلات التي تتم عبر عقود بلوكتشين الذكية. حصل مشروع القانون - SF٥٤١ - على موافقة مجلس الشيوخ في وقتٍ سابق من الشهر.

تحت رعاية مشروع القانون الجديد، سيتم منح العقود الذكية نفس الوضع القانوني مثل العقود العادية، في حين سيتم اعتبار تقنية السجلات الموزعة بمثابة مخزن إلكتروني موثوق للسجلات. وفيما يتعلق بالعقود الذكية، ينص مشروع القانون على ما يلي:

"ينص مشروع القانون على عدم حرمان العقد من الأثر القانوني أو قابلية الإنفاذ لمجرد أن العقد هو عقد ذكي أو يحتوي على شرط عقد ذكي".

كما ينص مشروع القانون على أن أي تسجيل للحقوق أو الملكية لن يتم إبطاله من خلال بثه على شبكة بلوكتشين ما لم تكن المعاملة مرتبطة على وجه التحديد بنقل الحقوق المعنية.

حيث ينص مشروع القانون على أن "الشخص الذي يستخدم تقنية السجلات الموزعة لتأمين المعلومات التي يمتلكها الشخص أو لديه الحق في استخدامها، يحتفظ بنفس حقوق الملكية أو الاستخدام فيما يتعلق بهذه المعلومات كما كان الحال قبل أن يقوم الشخص بتأمين المعلومات التي تستخدم تقنية السجلات الموزعة"، مضيفًا أنه "ما لم يكن مرتبطًا بمعاملة بشروط تنص صراحةً على نقل حقوق الملكية أو الاستخدام فيما يتعلق بهذه المعلومات."

حصل مشروع القانون على موافقة مجلس النواب بدون معارضة في ٢٩ مارس، حيث صوت النواب ٩٤ مقابل لا شيء. في وقت سابق من الشهر، تم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ بسهولة مماثلة، حيث تم تمريره بأغلبية ٤٧ صوتًا مقابل لا شيء.

وقد اقترح الممثل الديمقراطي ستيف هانسن أن تنفيذ القانون سيؤدي في النهاية إلى تنظيم أوسع للعملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC)، وفقًا لصحيفة آيوا اليومية ذا غازيت. كما قال النائب الجمهوري جيف شيبلي إن مشروع القانون يهتم بوضع التعريفات أكثر من اللوائح في الوقت الحالي، مضيفًا أنه يعتقد أن بيتكوين ستندرج أيضًا ضمن نطاق تلك التعريفات.