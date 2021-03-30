مجموعة بورصة شيكاغو التجارية تستعد لإطلاق عقود مايكرو بيتكوين الآجلة

تام شمس - الثلاثاء 30 مارس 2021 09:55 مساءً - كشفت بورصة شيكاغو التجارية (CME) عن خطط لإطلاق منتج مشتقات بيتكوين (BTC) جديد سيمكّن المتداولين من المضاربة على وحدات كسرية من العملة الرقمية الرئيسية.

وستكون قيمة عقود مايكرو بيتكوين الآجلة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، والتي من المقرر إطلاقها يوم ٣ مايو بانتظار الموافقة التنظيمية، ٠,١ بيتكوين. وقد صرحت بورصة بورصة شيكاغو التجارية يوم الثلاثاء أن حجم العقد الأصغر يوفر للمشاركين في السوق أداة إضافية للتحوط من مخاطر أسعار بيتكوين. تبلغ الوحدة الحالية لعقود بيتكوين على بورصة شيكاغو التجارية ٥ بيتكوين.

ويوضح تيم ماكورت، الرئيس العالمي لمؤشر الأسهم ومنتجات الاستثمار البديلة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية:

"إن تقديم العقود الآجلة لمايكرو بيتكوين يستجيب مباشرة للطلب على العقود الأصغر حجمًا من مجموعة واسعة من العملاء وسيوفر المزيد من الخيارات والدقة في كيفية تداول المشاركين في عقود بيتكوين الآجلة المنظمة بطريقة شفافة وفعالة في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية."

أطلقت بورصة شيكاغو التجارية عقود بيتكوين الآجلة في ديسمبر ٢٠١٧. وكانت بورصة مجلس شيكاغو للخيارات، منافستها الأكبر في المدينة، أول من قدم عقود المشتقات خلال نفس الشهر ولكنها تخلت منذ ذلك الحين عن عقود بيتكوين الآجلة تمامًا.

لاحظت بورصة شيكاغو التجارية ارتفاعًا ثابتًا في تداول المشتقات المشفرة منذ إطلاق أول عقد آجل لبيتكوين منذ أكثر من ثلاث سنوات. وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، قفز متوسط ​​أحجام التداول اليومية لعقود بيتكوين بورصة شيكاغو التجارية الآجلة بنسبة ٥٧٪ في يناير. من المرجح أن يتسارع الاهتمام حيث يجلب سوق بيتكوين الصاعد مستثمرين جدد إلى المجال.

كما يوجد أيضًا دليل على أن قيمة سوق مشتقات العملات المشفرة الأوسع في تزايد. ففي ديسمبر ٢٠٢٠، بلغت قيمة تداولات المشتقات المشفرة أكثر من ١,٣ تريليون دولار، وهو ما يمثل ٥٥٪ من إجمالي السوق، وفقًا لكوين ماركت كاب.