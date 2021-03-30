عملة بيتكوين تقفز متجاوزةً ٥٩ ألف دولار حيث أطلقت باي بال مدفوعات العملات المشفرة لدى ٢٩ مليون تاجر

تام شمس - الثلاثاء 30 مارس 2021 09:55 مساءً - اقتربت بيتكوين (BTC) من ٦٠٠٠٠ دولار يوم ٣٠ مارس بعد أن أكدت باي بال أنها أطلقت رسميًا مدفوعات العملة المشفرة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة دقيقة واحدة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

باي بال: العملات المشفرة أصبحت الآن "مصدر تمويل شرعي"

أظهرت البيانات من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار وصل إلى أعلى مستوى له خلال عشرة أيام يوم الثلاثاء حيث ظهرت التفاصيل في الصحف الرئيسية.

وفقًا لتقرير حصري من رويترز، من المقرر أن تصدر باي بال إعلانًا رسميًا في وقتٍ لاحق من اليوم ستكشف فيه عن ميزة الدفع بالعملات المشفرة التي طال انتظارها لعملاء الولايات المتحدة.

أحدثت الشركة ضجة العام الماضي عندما أكدت مشروعها في العملات المشفرة، حيث من المقرر أن يمتد الطرح في النهاية ليشمل جميع المستخدمين و٢٩ مليون تاجر.

حيث أوضح دان شولمان، الرئيس والمدير التنفيذي، لرويترز قائلًا: "هذه هي المرة الأولى التي يمكنك فيها استخدام العملات المشفرة بسلاسة بنفس طريقة استخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم داخل محفظة باي بال الخاصة بك".

على الرغم من أن باي بال لن يركز فقط على بيتكوين، إلا أن حركة سعر بيتكوين استجابت بشكل إيجابي للتقارير، حيث تجاوز أعلى مستوى سابق على الإطلاق لشهر فبراير عند ٥٨٣٠٠ دولار لإدارة ٥٩٢٠٠ دولار في وقت كتابة هذه المقالة.

أظهرت نظرة على بيانات سجل الطلبات من باينانس أن البائعين ما زالوا مصطفين بين السعر الفوري الحالي والارتفاعات التاريخية البالغة ٦١٧٠٠ دولار.

ومتابعًا، أشار باي بال إلى لحظة فاصلة بالنسبة للعملات المشفرة بشكل عام، حيث وصفها شولمان بأنها "مصدر تمويل شرعي".

حيث أضاف: "نعتقد أنها نقطة انتقالية حيث تنتقل العملات المشفرة من كونها في الغالب فئة أصول تشتريها أو تحتفظ بها أو تبيعها لتصبح الآن مصدر تمويل شرعيًا لإجراء معاملات في العالم الحقيقي لدى ملايين التجار".