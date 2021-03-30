ناقد روسي لبيتكوين يقول إن الروبل الرقمي هو "أعلى شكل من أشكال المال"

تام شمس - الثلاثاء 30 مارس 2021 09:55 مساءً - يعتقد أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسية للأسواق المالية، أن العملة الرقمية التي لم يتم إطلاقها بعد في البلاد هي "أعلى شكل من أشكال المال".

ففي مقابلة يوم الاثنين مع وسائل الإعلام الحكومية آر تي، أعرب أكساكوف عن تفاؤله بشأن العملة الرقمية القادمة للبنك المركزي الروسي، وتوقع أن يصبح الروبل الرقمي جزءًا لا يتجزأ من المستوطنات الوطنية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

حيث قال أكساكوف إن بنك روسيا يتوقع الانتهاء من نموذج أولي رقمي للروبل بحلول نهاية عام ٢٠٢١، ويخطط لإصدار خارطة طريق للتنمية في المستقبل القريب. وأعلن أن "الروبل الرقمي هو أعلى شكل من أشكال النقود في هذه المرحلة"، موضحًا أنه فعليًا "نفس الروبل، ولكن في شكل رقمي".

كما أكد أكساكوف، وهو أحد منتقدي العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC)، أن الروبل الرقمي يمثل الحد الأدنى من المخاطر مقارنة بالعملات المشفرة حيث سيصدره البنك المركزي.

وأضاف أكساكوف أيضًا أن روسيا ستبتعد تدريجيًا عن استخدام الدولار الأمريكي في التسويات في المستقبل القريب. كذلك أشار إلى أن عددًا من الدول مثل الصين والهند وروسيا تتخذ إجراءات لتوسيع وجودها في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، قال أكساكوف إنه لا يزال من السابق لأوانه الانسحاب الكامل من الدولار في هذه المرحلة.