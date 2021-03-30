ريبل تستحوذ على حصة في شركة مدفوعات عبر الحدود

تام شمس - الثلاثاء 30 مارس 2021 01:42 مساءً - تواصل ريبل اندفاعها إلى السوق الآسيوية من خلال الاستحواذ على حصة في شركة مدفوعات عبر الحدود.

ووفقًا لمنشور مدونة، وافقت ريبل على الاستحواذ على حصة ٤٠٪ في شركة المدفوعات العابرة للحدود ترانغلو، بهدف توسيع خدمة السيولة عند الطلب (ODL) الخاصة بريبل نت، التي تستخدم عملة XRP المشفرة. يخضع إتمام هذه الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية، مع بقاء شركة الاستثمار تي إن جي فاينتك غروب هي المساهم الأكبر في ترانغلو.

ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ الجديد إلى توسيع ممرات خدمة السيولة عند الطلب من ريبل بشكل كبير مع البنية التحتية للمدفوعات في ترانغلو. تأسست ترانغلو في عام ٢٠٠٨، وهي مركز لمعالجة المدفوعات عبر الحدود يدعم مدفوعات الأعمال وتحويلات الأموال وعمليات إعادة تعبئة الرصيد عبر الهاتف المحمول. وتمتلك الشركة مكاتب في ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

حيث أوضح أشيش بيرلا، المدير العام لشركة ريبل نت، أن عملية الاستحواذ ستحول المعاملات عبر الحدود لتصبح أسرع وأرخص وأكثر أمانًا باستخدام تقنية بلوكتشين والأصول الرقمية.

وبعد اكتمال عملية الاستحواذ، سينضم المدير الإداري لشركة ريبل لجنوب شرق آسيا، بروكس إنتويسل، ونائب الرئيس للمنتجات والتسليم، أمير سارهانغي، إلى مجلس إدارة ترانغلو.