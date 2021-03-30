شركة المدفوعات "نوفي" تُطلق دعمًا لـ ٤٠ عملة مشفرة بما في ذلك ريدكوين ودوجكوين

تام شمس - الثلاثاء 30 مارس 2021 06:48 صباحاً - يمكن لتجّار التجارة الإلكترونية الآن التعامل بما يقرب من ٤٠ عملة مشفرة من خلال منصة الدفع العالمية نوفي.

ووفقًا للإعلان، يمكن للتجار الذين يتشاركون مع شركة الدفع استخدام مجموعة من العملات المشفرة لإرسال واستلام المدفوعات عبر ٢٠٠ دولة، بما في ذلك أعلى الأصول بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) والعملات المشفرة الأقل شهرة مثل ريدكوين وبيتكوين غولد وحتى العملات شديدة التقلب مثل دوجكوين (DOGE).

كذلك يمكن لعملاء نوفي استخدام الريبل (XRP)، على الرغم من المشاكل القانونية الأخيرة للأصل وعمليات الحذف اللاحقة من البورصات الرئيسية.

وتعليقًا على الإطلاق، وصف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة نوفي، فيليب فاير، دعم الشركة لأصول العملات المشفرة بأنه "تمكين لعملائنا، الكبار والصغار، من خلال تجارب دفع خالية من الاحتكاك وفرصة أكبر للمشاركة في السوق العالمية".

ويؤكد الإعلان أيضًا أن معاملات الأصول المشفرة ستوفر "أمانًا وخصوصية ونزاهة محسّنة" لمستخدمي نوفي عند مقارنتها بطرق الدفع التقليدية. ومع ذلك، فقد تعرضت أصول عملات مشفرة متعددة مدعومة من نوفي في السابق لهجمات ٥١٪.

في الربع الأخير من عام ٢٠٢٠، عالجت نوفي ما يقرب من ١٤ مليار دولار من التجار، حيث تعاملت الشركة مع ٤٣ مليار دولار على مدار عام ٢٠٢٠ بأكمله.

يأتي إعلان نوفي في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بين مزودي الدفع التقليديين الذين يدخلون قطاع العملات المشفرة.

ففي ٢٩ مارس، أعلنت فيزا عن برنامج تجريبي يسمح لجميع شركائها باستخدام إيثريوم بلوكتشين لتسوية المعاملات التي تتم في العملات الورقية. ويستخدم الحل عملة USDC المستقرة لتصفية المعاملات.