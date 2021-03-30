"بانتيرا كابيتال" تدعم جولة تمويل من السلسلة "أ" لليكويديتي بروتوكول بقيمة ٦ ملايين دولار

تام شمس - الثلاثاء 30 مارس 2021 04:39 صباحاً -

حصلت منصة إقراض التمويل اللامركزي ليكويديتي بروتوكول على تمويل بقيمة ٦ ملايين دولار من السلسلة "أ" لتوسيع خدمات الاقتراض عبر السلسلة، مما يؤكد النمو المستمر لقروض العملات المشفرة.

وقد قادت جولة التمويل شركة بانتيرا كابيتال، وهي شركة رأس مال استثماري تركز على العملات المشفرة، مع مساهمات إضافية من نيما كابيتال وألاميدا ريسرش وغرينفيلد دوت ون وIOSG، حسبما أعلنت الشركة يوم الإثنين. كما ساهم في الزيادة مستثمرون أوائل بمن فيهم ميلتم ديميرورز وديفيد هوفمان وكالفين ليو.

وقد صرح روبرت لاوكو، الرئيس التنفيذي لشركة ليكويديتي بروتوكول، إن جولة التمويل الجديدة "ستسمح لنا بمواصلة متابعة مهمة ليكويديتي المتمثلة في تحسين الوصول إلى الاقتراض عبر السلسلة، وإزالة أسعار الفائدة، وتقليل الحوكمة في التمويل اللامركزي."

تأسست شركة ليكويديتي في مدينة زوغ بسويسرا، وهي تقدم إمكانية الاقتراض بدون فوائد على القروض المضمونة المدعومة من قبل إيثريوم (ETH). وتُدفع القروض بعملة LUSD، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار، وتتطلب نسبة ضمان بحد أدنى ١١٠٪.

وتقول الشركة إن بروتوكولها سيبدأ العمل على شبكة شبكة إيثريوم الرئيسية في ٥ أبريل.

يوضح لاوكو أن أكبر المشكلات في سوق إقراض التمويل اللامركزي هي أن "أسعار الفائدة المتغيرة والرسوم تجعل إقراض التمويل اللامركزي غير متوقع إلى حد كبير"، مما يعني أن "الناس يدفعون فرق سعر كبير على المنتجات ذات الفائدة الثابتة". كما أن المقترضين على استعداد لدفع معدلات فائدة أعلى بكثير ليتمكنوا من الاقتراض بمعدل قرض مضمون أقل.

حيث قال: "تهدف ليكويديتي إلى حل هذه المشكلة من خلال استبدال أسعار الفائدة المتغيرة برسوم اقتراض لمرة واحدة مع تحسين كفاءة رأس المال من خلال ١١٠٪ كحد أدنى من نسبة الضمانات".