منصة التداول Aladdin تفتتح فعالية بقيمة 1 مليون دولار للجمهور

شركة علاء الدين للصرافة التي تتخذ من دبي مقراً لها تعلن عن فتح باب التسجيل والمشاركة في هباتهم الضخمة التي تبلغ 1000000 دولار أمريكي من بين الجوائز الرائعة الأخرى. بدءًا من 29 مارس 2021 الساعة 12:00 ظهرًا (GMT + 4) ، وصولاً إلى 27 أبريل 2021 12:00 مساءً (GMT + 4) ، يمكن للمستخدمين عبر موقع منصة التداول علاء الدين Aladdin Exchange المشاركة والفوز.

للمشاركة في الهبة القيمة التي تدقمها منصة Aladdin Exchange ، يحتاج المستخدمون إلى زيارة المنصة وإكمال المراحل الثلاث التالية:

التسجيل في منصة Aladdin Exchange.

إكمال التحقق من الحساب Aladdin Pro برسالة قصيرة SMS و هو المستوى الثالث من التحقق

ثم النقر على “مشاركة” في الحدث.

عند التسجيل ، سيتلقى المستخدمون أيضًا عملات مشفرة للمشاركة في التداول التجربي عبر المنصة. يمكن للمستخدمين من داخل منصة التبادل وعنوان محفظة Aladdin Pro المرتبط أن يكونوا جزءًا من الهبة.

بعد الانتهاء من عملية التحقق من المستوى 3 ، سيتلقى المستخدمون عملات مشفرة للحدث للمشاركة في حدث المحاكاة. سيتداول المشاركون باستخدام BTC و ETH و TNC و LINK و BCH و LTC و PLF و USDT و ABBC و HMR – العملات الرقمية المدعومة مبدئيًا في Aladdin Exchange. سيتم منح هذه العملات حصريًا للاستخدام في مسابقة محاكاة التداول للمستخدمين المسجلين. سيحصل الفائزون على جوائز مقيمة بعملة USDT ، أسبوعين بعد تارخ اغلاق المسابقة.

سيتم تحديد المشاركين الفائزين في الحدث بناءً على الأرباح المتراكمة في حدث التداول التجريبي. سيحصل ما مجموعه 316752 مشاركًا على جوائز مذهلة. سيحصل صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 100000 دولار ، فيما يربح أصحاب المركزين الثاني والثالث 50000 دولار و 10000 دولار على الفائزين البقية.

يقام الحدث الذي طال انتظاره للاحتفال بنجاح المنصة وتشجيع المزيد من المستخدمين على الانضمام. منذ إطلاقه في منتصف مارس ، قام بالفعل أكثر من 2 مليون مستخدم بالتسجيل في المنصة. بصرف النظر عن الجائزة الكبرى ، هناك أيضًا فرص للحصول على مكافآت أخرى كدعوة الآخرين بالتسجيل في المنصة.

منصة علاء الدين منصة Aladdin Exchange منصة تداول للعملات المشفرة متطورة وآمنة وسهلة الاستخدام. بها جميع العملات الافتراضية الرئيسية للمستخدمين للتداول مثل BTC و Ether و Litecoin و Tether. باستخدام تقنية Blockchain ، توفر للمتداولين مساحة آمنة لتخزين أصولهم الرقمية وتداولها وتبادلها. إلى جانب العملات المشفرة الشائعة ، لدى البورصة الإمكانات الاستثمارية الجيدة لتطوير وتنويع محافظ الأصول الرقمية للمستخدمين. Aladdin Exchange هو أحد مشاريع مجموعة TNC Blockchain Solutions Group. يقود رؤية الشركة لتوحيد منصات تداول العملات المشفرة وتنفيذ حلول Blockchain.

يمكن للمستخدمين والمشاركين قراءة التفاصيل حول الحدث على الموقع الرسمي لـ Aladdin Exchange. يمكنهم أيضًا مواكبة التحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنصة

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