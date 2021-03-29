شركة الطيران اللاتفية "إير بالتيك" تضيف دوجكوين وإيثريوم كخيارات دفع

تام شمس - الاثنين 29 مارس 2021 05:52 مساءً - أصبح لدى الركاب الذين يسافرون مع شركة الطيران اللاتفية "إير بالتيك" الآن المزيد من خيارات الدفع بالعملات المشفرة.

فوفقًا لإعلان على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران يوم الاثنين، يمكن للمسافرين الآن دفع ثمن تذاكر الطيران باستخدام إيثريوم (ETH) ودوجكوين (DOGE). وتشمل العملات الافتراضية الأخرى المقبولة بيتكوين كاش (BCH) بالإضافة إلى أربع عملات ثابتة مربوطة بالدولار الأمريكي: USDC وباينانس دولار (BUSD) وجيميني دولار (GUSD) وباكسوس (PAX).

بدأت شركة الطيران في قبول مدفوعات بيتكوين (BTC) في يوليو ٢٠١٤. وفي الواقع، توصف شركة الطيران الوطنية في لاتفيا بأنها أول شركة طيران في العالم تقدم خيارات الدفع بالعملة المشفرة.

كجزء من إعلانها، أوضحت إير بالتيك أنه على الرغم من قبول مدفوعات العملات المشفرة، فإن أسعار التذاكر ليست مقومة بالعملات المشفرة المدعومة. بل يتم عرض الأسعار باليورو مع خدمة بوابة الدفع بالعملات المشفرة بيتباي التي تتعامل مع تحويل مدفوعات العملة الافتراضية إلى عملة ورقية عند شراء التذكرة.

وتعليقًا على قرار شركة الطيران بتوسيع خيارات الدفع بالعملات المشفرة المدعومة، صرح مارتن غاوس، الرئيس التنفيذي لشركة إير بالتيك، قائلًا:

"بصفتنا شركة طيران مبتكرة، نسعى دائمًا للبحث عن طرق لتحسين تجربة العملاء بدءًا من عملية الحجز. وعلى مر السنين، استخدم حوالي ١٠٠٠ عميل خيار الدفع، والذي قد لا يبدو كثيرًا، ولكنه لا يزال يوفر للركاب خيارًا فريدًا للدفع يصعب العثور عليه في أي مكان آخر ".

تكتسب تبني العملات المشفرة زخمًا في صناعة السفر والضيافة مع سماح وكالات السفر وشركات الطيران والفنادق لعملائها بإجراء الحجوزات باستخدام العملات المشفرة.