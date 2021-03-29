المنظمون في دبي يدعون الجمهور للتعليق على قوانين العملات المشفرة المقترحة

تام شمس - الاثنين 29 مارس 2021 05:52 مساءً - تواصل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) جهودها لإنشاء إطار موحد للوائح العملات المشفرة في المدينة الضخمة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية يوم الاثنين، دعت الهيئة التنظيمية المالية في دبي أفراد الجمهور إلى تقديم تعليقات على لوائحها المقترحة للعملات المشفرة التي تعتبر توكنا أوراق مالية.

ستستمر مرحلة التعليقات العامة من العملية لمدة ٣٠ يومًا وهي جزء من طرائق إنشاء "إطار عمل لتنظيم التوكنات الأوراق المالية" لسلطة دبي للخدمات المالية.

تركز البنية التحتية لتوكنات الأوراق المالية في دبي على توفير الوضوح التنظيمي عبر ثلاثة مجالات رئيسية للقلق. يتناول الجزء الأول إنشاء إطار عمل منظم لتقديم الأوراق المالية الرقمية وتداولها للمستثمرين بما في ذلك المشترين من الأفراد.

تعطي سلطة دبي للخدمات المالية الأولوية لبروتوكولات مراقبة الجودة لحماية المستثمرين الأفراد من خلال مُصدري توكنات الأوراق المالية الذين يمتثلون لمتطلبات الإفصاح الصارمة في نشراتهم.

يركز مجال الاهتمام الثالث لسلطة دبي للخدمات المالية على خدمات الدعم المرتبطة بتوكنات الأوراق المالية. وتشمل هذه مقدمي عهدة الأصول والخدمات الاستشارية.

وتعليقًا على الحاجة إلى لوائح واضحة المعالم لتوكنات الأوراق المالية بناءً على تقنية السجلات اللامركزية، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية برايان ستيروالت:

"يعتبر اقتراح تنظيم توكنات الأوراق المالية علامة بارزة في تمهيد طريق واضح ومؤكد للمصدرين الذين يرغبون في زيادة رأس المال في أو من مركز دبي المالي العالمي باستخدام تقنية السجلات الموزعة وتقنيات مماثلة. وبالنسبة لتلك الشركات التي تنوي المشاركة في هذا السوق، من خلال إجراء أو تقديم الخدمات المالية".

وفقًا لستيروالت، يتمثل هدف سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية وتعزيز الابتكار في مجال الأصول الرقمية. تخطط الوكالة التنظيمية لنشر قوانين لتوكنات الخدمة و "توكنات التبادل" في وقت لاحق في عام ٢٠٢١.

وفي الواقع، أصبحت المدينة مركزًا لتكنولوجيا العملات المشفرة وبلوكتشين في منطقة الخليج. في فبراير الماضي، بدأت شركة كيك لاب، وهي شركة ترخيص مملوكة للدولة، في قبول مدفوعات العملات المشفرة.

وفي يوليو ٢٠٢٠، أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة منصة اعرف عميلك القائمة على بلوكتشين.