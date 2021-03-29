التوكنات غير القابلة للإتلاف تأتي إلى ساترداي نايت لايڤ في فقرة راب

تام شمس - الاثنين 29 مارس 2021 02:42 صباحاً - يبدو أن الجنون وراء التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) قد وصل إلى ذروته على ما يبدو بعد العرض الكوميدي الشهير ساترداي نايت لايڤ على شبكة إن بي سي في مسرحية هزلية مع وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين".

في عرض الليلة الماضية الذي استضافته عضوة التمثيل السابقة مايا رودولف، تتحدث يلين - التي صورتها الممثلة الكوميدية كيت ماكينون - في فصل علم الاقتصاد بالجامعة عندما طلب منها أحد الطلاب أن توضح بالضبط ما هب التوكنات غير القابلة للإتلاف من خلال الراب.

"ما هي التوكنات غير القابلة للإتلاف بحق الجحيم؟ إنها عملة مشفرة على ما يبدو. كل الناس يكسبون الكثير من المال - هل يمكنكم رجاءً توضيح ما هي التوكنات غير القابلة للإتلاف؟"

تتميز الفقرة بقائمة لبعض التوكنات غير القابلة للإتلاف الحقيقية والمبتكرة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك صور لقاضي المحكمة العليا الأمريكية تشاك إي تشيز وشخصية فاميلي جاي بيتر جريفين وهما يلعبان بكرة سلة. يتكون طاقم الشخصيات بشكل أساسي من بيتر ديفيدسون كطالب يصور مغني الراب إيمينيم وهو يرتدي زي روبن مساعد باتمان، وكريس ريد مورفيوس من سلسلة ماتريكس، و "رجل مع ممسحة" سيئ الحظ - يلعبه الضيف الموسيقي جاك هارلو - الذي يقدم أكثر شرح موجز للتوكنات.

حيث غنى قائلًا: "غير قابل للإتلاف يعني أنه فريد". "يمكن أن يكون هناك واحد فقط مثلك ومثلي. إن التوكنات غير القابلة للإتلاف مجنونة وقائمة على بلوكتشين. ودفتر السجلات الرقمي للمعاملات، يسجل المعلومات حول ما يحدث. وبمجرد سكه، يمكنك بيعه كعمل فني."

مع تسليط الضوء على الارتفاع المفاجئ في عدد الأعمال الفنية غير العادية والرسوم المتحركة والصور الأخرى في الأسواق الرقمية، قد تسبب فقرة الراب الكوميدية في أن يتذكر البعض في مجال العملات المشفرة عرض التوكن غير القابل للإتلاف الموسيقي لإيلون ماسك هذا الشهر.

في الثواني الأخيرة من فقرة ساترداي نايت لايڤ، تم قطع الشخصيات الثلاث بالإضافة إلى "يلين" من الإطار الثابت ولصقها في خلفية تقاطع طريق آبي من ألبوم بيتلز، للكشف عن عرض بيع توكن غير قابل للإتلاف مقابل ٤٢٠ إيثريوم (ETH) - أي ما يقرب من ٧١٨٠٠٠ دولار في ذلك الوقت.