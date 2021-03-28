مستخدم عملات مشفرة يقوم بتعديل جهاز غيم بوي قديم لتعدين بيتكوين

تام شمس - الأحد 28 مارس 2021 11:55 مساءً - تمكن باحث في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات من تكييف أول وحدة تحكم رئيسية في الألعاب المحمولة من نينتيندو لتعدين العملات المشفرة.

وفقًا لفيديو حديث على يوتيوب، استخدم المستخدم ستاك سماشينغ جهاز نينتيندو غيم وي الذي تم إصداره لأول مرة في عام ١٩٨٩ كنقطة انطلاق لتعدين بيتكوين (BTC). ونظرًا لأن وحدة التحكم في الألعاب لا تحتوي على إمكانات لاسلكية مدمجة - وتسبق الإنترنت إلى حد كبير - قال اليوتيوبر إنه استخدم لوحة تحكم رازبري باي متصلة بمنفذ رابط غيم بوي وبطاقة فلاش يو إس بي لإنشاء اتصال بعقدة بيتكوين تعمل من جهاز الكمبيوتر الخاص به.

لقطة من يوتيوب

قال ستاك سماشينغ: "كان هدفي استخدام لعبة غيم بوي أصلية غير معدلة". "أريد توصيل خرطوشة وبدء التعدين."

كتب ستاك سماشينغ تعليمته البرمجية للتعدين لذاكرة غيم بوي للقراءة فقط، وبرنامج تعدين متكامل - الذي تم تعديله لوحدة التحكم في الألعاب - وقام بتشغيل عقدة بيتكوين على جهاز الكمبيوتر الخاص به. والنتيجة هي زيادة الأموال غير النقدية على الشاشة الخضراء لوحدة التحكم، مما يدل على أن الجهاز كان يحاول تعدين العملات المشفرة.

وقد أوضح ستاك سماشينغ أن "معدل الهاش مثير للإعجاب، حوالي ٠,٨ هاش في الثانية"، مضيفًا:

"إذا قارنت ذلك بجهاز تعدين أسيك حديث، والذي يأتي بحوالي ١٠٠ تيراهاشة في الثانية، يمكنك أن ترى أننا في مثل السرعة تقريبًا، فقط بفارق يبلغ ١٢٥ تريليون. وبهذا المعدل، يمكن أن يستغرق منا الأمر فقط كوادريليون سنة لتعدين بيتكوين".

لقطة من يوتيوب

كان العديد من المتحمسين للعملات المشفرة يتطلعون إلى وحدات التحكم في الألعاب كطريقة لتعدين بيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة لبعض الوقت، ولكن بشكل عام، لم يتم تصميم الأنظمة أو تسويقها للمُعدنين. ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، بدا أن مطور برامج صيني قد خدع مجال العملات المشفرة من خلال الادعاء بأنه قام بتعدين إيثريوم (ETH) باستخدام بلاي ستيشن ٥. وفي العام الماضي، نفى مطورو فيرست فلايابل شائعات عن إمكانية استخدام إحدى ألعابه لاختطاف وحدة التحكم في نينتيندو لتعدين بيتكوين.

قد تكون محاولات ستاك سماشينغ لاستخدام وحدة تحكم ألعاب ٨ بت لتعدين العملات المشفرة مجرد تجربة، لكنه قال على تويتر إنه لم ينته بعد. ويدعي باحث أمن تكنولوجيا المعلومات بالفعل أنه استخدم سوبر غيم بوي من نينتيندو - وهو محول تم إصداره في عام ١٩٩٤ يسمح بتشغيل ألعاب غيم بوي الأصلية على نظام سوبر نينتيندو إنترتينمنت سيستم - لتعدين بيتكوين بنفس الطريقة.