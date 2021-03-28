٣ أسباب وراء ارتفاع سعر إنجين (ENJ) بنسبة ٨٠٠٪ خلال الشهر الماضي

تام شمس - الأحد 28 مارس 2021 03:48 صباحاً - استحوذت التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) على العالم من خلال العاصفة حيث تظهر الآن قصص مبيعات الفن الرقمي التي حطمت الأرقام القياسية بشكل منتظم في المنافذ الإخبارية الرئيسية والثقافة الشعبية.

أحد المشاريع التي كانت في وضع جيد لسنوات للاستفادة من هذا الاتجاه المتنامي هو إنجين كوين (ENJ)، الذي شارك مؤسسه المشارك وايتك رادومسكي أيضًا في تطوير معيار التوكن ERC-١١٥٥، والذي مكّن من إنشاء توكنات غير قابلة للإتلاف على شبكة إيثريوم (ETH).

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر ENJ قد ارتفع بنسبة ٨٠٠٪ في الشهر الماضي، حيث ارتفع من ٠,٣٤ دولار يوم ٢٣ فبراير إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣,٠٩ دولار يوم ١٥ مارس بفضل الارتفاع المستمر في حجم التداول.

مخطط زوج إنجين كوين مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ثلاثة أسباب للنمو الهائل لشركة إنجين تشمل الإعلان عن حل جامب نت لتوسيع إيثريوم، وزيادة الانكشاف وأحجام التداول بسبب إدراجات البورصة المتعددة والنمو المستمر لقطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف.

رسوم أرخص لمعاملات التوكنات غير القابلة للإتلاف

بدأ الزخم لإنجين في الانتعاش حقًا في أوائل مارس بعد أن كشف المشروع عن جامب نت، وهو إصدار خاص من بلوكتشين إيثريوم يستخدم آلية إجماع إثبات السلطة (PoA) لتمكين المعاملات الفورية الخالية من الغاز على السلسلة.

كانت تكاليف المعاملات المرتفعة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مجتمع العملات المشفرة على مدار الأشهر الستة الماضية بفضل زيادة استخدام شبكة إيثريوم من خلال بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) وزيادة شعبية التوكنات غير القابلة للإتلاف.

تهدف جامب نت، التي من المقرر إطلاقها يوم ٦ أبريل، إلى حل هذه المشكلة لقطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف من خلال السماح للمستخدمين بإرسال واستلام توكنات إنجين كوين وERC-١١٥٥ مجانًا بالإضافة إلى إصدار وتداول وتوزيع توكنات ERC-١١٥٥ بدون كلفة.

تمتلك إنجين أيضًا خططًا مستقبلية لدمج إنفينيتي، وهي سلسلة بلوكشين لامركزية للتوكنات غير القابلة للإتلاف والتي "ستدعم ميزات وأصول التوكن من الجيل التالي من أي بلوكتشين." ووفقًا للفريق، سيساعد هذا في تمكين قابلية التشغيل البيني متعدد السلاسل ويسمح لحاملي التوكنات غير القابلة للإتلاف على أي بلوكتشين بالانتقال إلى جامب نت والاستفادة من المعاملات المجانية.

عمليات الإدارج في البورصات تساعد في توسيع قاعدة مستخدمي إنجين

كان المحرك الثاني لسعر ENJ هو إدراجه في عدد من بورصات العملات المشفرة. وقد دفع هذا إجمالي أحجام التداول إلى ارتفاعات جديدة وأدى أيضًا إلى ارتفاع في النشاط على السلسلة والعناوين النشطة.

عدد العناوين النشطة التي تملك ENJ. المصدر: غلاسنود

بدأت عمليات الإداج في البورصات في أواخر فبراير عندما تمت إضافة أزواج تداول ENJ إلى كريبتو دوت كوم وإف تي إكس، مما ساعد على بدء ارتفاع الأسعار.

وتشمل عمليات الدمج البارزة الأخرى التي حدثت في مارس التصويت في تعدين السيولة من بانكور (BNT) وإدراجها في بورصة هوبي غلوبال وأوكي إكس وجيميني.

جنون التوكنات غير القابلة للإتلاف يعزز نمو نظام إنجين البيئي

السبب الثالث وراء انطلاق سعر ENJ في زيادة مطردة في مارس مرتبط بالنمو الإجمالي في شعبية التوكنات غير القابلة للإتلاف لأنها سائدة في الأوساط الفنية وفي قطاع الأعمال. وكان لهذا تأثير غير مباشر على عدد الشراكات الجديدة التي تمكن المشروع من تأسيسها وجلب المزيد من الاهتمام للمشروع.

تتضمن بعض إضافات الألعاب الحديثة إلى نظام إنجين البيئي إيدج أوف راست وذا سيكس دراغونز ولودينا بروتوكول والتطبيق الاجتماعي الذي يركز على الألعاب في كوريا الجنوبية غيم توك توك.

بدأت بيانات فورتيكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لتوكن ENJ في ٢٨ فبراير، قبل ارتفاع الأسعار في مارس.تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

نتيجة فورتيكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر ENJ. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، صعدت نتيجة فوتيكس™ لتوكن ENJ إلى المنطقة الخضراء وسجلت أعلى مستوى عند ٦٧ ساعات فقط قبل أن يبدأ السعر في الارتفاع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى عند ٣١ يوم ٣ مارس، تحولت نتيجة فورتيكس™ مرة أخرى إلى الأعلى حيث ارتفع سعر ENJ إلى ذروته عند ٨٩ يوم ١٠ مارس، أي قبل خمسة أيام من قيام إنجين بتأسيس أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣,٠٩ دولارات.

إن التبني السائد للتوكنات غير القابلة للإتلاف والوعد بإنشاء بيئة خالية من الرسوم تدعم التوكنات غير القابلة للإتلاف من مجموعة متنوعة من سلاسل بلوكتشين قد جعل إنجين في وضع جيد لرؤية المزيد من النمو خلال السوق الصاعدة الحالية.

نظرًا لانتشار مفهوم الترميز إلى ما هو أبعد من الفن ليشمل مجالات مثل العقارات والوثائق التاريخية، فإن المشاريع التي توفر نظامًا بيئيًا سهل الاستخدام للتوكنات غير القابلة للإتلاف يمكن أن تصبح في النهاية محورًا لصناعة الأصول الرقمية سريعة التطور.

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