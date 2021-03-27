مُنشئ مؤشر المخزون إلى التدفق لا يعتقد أن سوق بيتكوين الصاعد قد انتهى

تام شمس - السبت 27 مارس 2021 03:48 صباحاً - يبدو أن سعر بيتكوين قد توقف عند أقل من ٦٠ ألف دولار بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في وقتٍ سابق من شهر مارس. يعتقد بلان بي، وهو محلل عملات مشفرة نشط على تويتر، أن بيتكوين (BTC) قد لا يزال لديها مجال كبير للاستمرار.

حيث غرد بلان بي يوم الجمعة: "نحن فقط ضمن حوالي ٤ أشهر في السوق الصاعدة ولم نقترب في أي مكان من نهايته". وأضاف: "لقد بدأت بيتكوين للتو"، موضحًا مسار بيتكوين الحالي على أحد مخططات المخزون إلى التدفق الخاصة به. توجد نماذج متعددة من المخزون إلى التدفق لبيتكوين والتي تُظهر مسار سعر بيتكوين بما يتماشى مع أحداث التنصيف والإمداد بمرور الوقت.

يحمل متداول المشتقات على يوتيوب "توني فايس" أيضًا وجهة نظر ماكرو صعودية، على الرغم من أنه يعتقد أن تراجع بيتكوين إلى الأسفل ليس مستبعدًا.

حيث صرح فايس لكوينتيليغراف: "إن بيتكوين تتماسك ولكني ما زلت متفائلًا في هذا السوق". وأضاف أنه "على الرغم من أنه لا يزال من الممكن لعملة بيتكوين أن تسجل أدنى مستوى أدنى خلال الشهر في نطاق ٤٨ ألف دولار، أعتقد أننا سنرتفع إلى ما يزيد عن ٧٠ ألف دولار قبل يونيو".

بعد التداول بسعرٍ تجاوز ٦١٠٠٠ دولار هذا الشهر، عادت عملة بيتكوين إلى الانخفاض بالقرب من ٥٠٠٠٠ دولار. وبالنسبة للجزء الأكبر، حدث الانخفاض على مدار أسبوعين تقريبًا، مع حدوث بعض الارتدادات المتقلبة، بدلًا من انطلاقها بشكل مباشر. واستنادًا إلى بيانات تريدينغ فيو، تحتفظ بيتكوين بسعر ٥٤٥٥٠ دولار في وقت كتابة المقالة، بعد يومٍ من حركة السعر الإجمالية الصعودية.