سوبرشيف تفتتح أول معرض على الإطلاق مخصص لفن التوكنات غير القابلة للإتلاف في مدينة نيويورك

تام شمس - السبت 27 مارس 2021 12:50 صباحاً - منذ 49 دقيقة
يقع المعرض في يونيون سكوير، وسيعرض التوكنات غير القابلة للإتلاف في المزاد على شاشات عالية الدقة
لا يبدو أن التبني السائد للتوكنات غير القابلة للإتلاف يتباطأ في أي وقت قريب حيث تم افتتاح أول معرض فني على الإطلاق مخصص فقط للفن المدعوم من التوكنات غير القابلة للإتلاف في مدينة نيويورك.
حيث أعلنت مجموعة سوبرشيف، وهي مجموعة فنانين تدير صالات عرض في نيويورك ولوس أنجلوس، عن إطلاق المعرض الجديد في حي يونيون سكوير. سيعرض المعرض التوكنات غير القابلة للإتلاف من خلال التعاون مع بلاك دوف، وهي الشركة المصنعة لشاشات العرض الفنية الرقمية عالية الدقة.
المعرض الأول، بعنوان "سيزون ون سترتر باك" (ربما إشارة إلى لعبة الفيديو/التقاطع الثقافي للفن الرقمي) يلقي بشبكة واسعة، ويضم أكثر من ٣٠٠ فنان. سيقوم كل من الفنانين بالمزاد العلني ١ من ١ التوكنات غير القابلة للإتلاف من عملهم المعروض، بالإضافة إلى ٧٢ نسخة مطبوعة. وسيقبل المعرض العملات المشفرة بالإضافة إلى مدفوعات بطاقات الائتمان.
ينضم المعرض إلى مجموعة من الادعاءات بكونها "الأولى على الإطلاق" من العديد من المعارض والمتاحف في جميع أنحاء العالم التي تتوق إلى عرض الأعمال القائمة على التوكنات غير القابلة للإتلاف (وهي ادعاءات مشكوك فيها لأن كريبتوبنكس كانت معروضة في صالات العرض في وقت مبكر من عام ٢٠١٧، وكان رواد مثل كيفن أبوش يعرضونها الفن القائم على بلوكتشين قبل أن تصبح التوكنات غير القابلة للإتلاف مفهومًا رائجًا).
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