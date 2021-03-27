تشيناليسيس تُرجع الفضل في التقييم بمليارات الدولارات إلى "الزخم المتزايد" للعملات المشفرة

تام شمس - السبت 27 مارس 2021 12:50 صباحاً - أضافت شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس مؤخرًا ١٠٠ مليون دولار إلى دفاترها بفضل استثمارات عدد من الأطراف، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس "مارك بينيوف".

في تقرير من سي إن بي سي يوم الجمعة، اقترح مايكل غرونيغر، الرئيس التنفيذي لشركة تشيناليسيس، أن نجاح جولة جمع التبرعات هذه يرجع إلى الشعور بـ "الزخم المتزايد" في مجال العملات المشفرة.

حيث قالت الشركة يوم الجمعة في بيان قدمته إلى كوينتيليغراف: "أعلنت شركة تشيناليسيس، شركة تحليل بلوكتشين، أنها حصلت على تمويل بقيمة ١٠٠ مليون دولار من السلسلة D بقيادة بارادايم، مما رفع تقييمها إلى أكثر من ٢ مليار دولار". "قام المستثمرون السابقون أديشن وريبيت بزيادة استثماراتهم في الشركة، كما شاركت تيم فنتشرز، صندوق الاستثمار لمارك بينيوف، أيضًا."

عندما سُئل عما ينوي المشروع استخدام الأموال المكتسبة حديثًا من أجله، قال مادي كينيدي، كبير مديري الاتصالات في تشيناليسيس، لكوينتيليغراف، "إننا نستخدم الأموال لتوسيع عرض بيانات المؤسسة لدينا"، مضيفًا ما يلي:

"سنواصل الاستثمار في التحقيقات وبرامج الامتثال، لكننا سنبني أيضًا منتجات بيانات جديدة لقاعدة عملائنا الحالية والجماهير الجديدة."

أوضح كينيدي أن تشيناليسيس ستركز أيضًا على شركات العملات المشفرة ومديري الأصول ومقدمي الخدمات المالية والوكالات الحكومية والمزيد أثناء بناء حلول جديدة.