العقارات المرمّزة تتقدم للأمام على الرغم من العقبات القانونية والتقنية

تام شمس - الجمعة 26 مارس 2021 09:56 مساءً - تكشف مجموعة نقاش افتراضية صاخبة (وغنية بالمعلومات) بشكل غير عادي في قمة سكيوريتي توكن أمس عن الصعوبات الجسيمة في جلب الأصول المنظمة إلى السلسلة - بالإضافة إلى الوعد والتقدم في قضية استخدام العقارات المرمّزة على الرغم من تلك العقبات.

تحدث مايكل فلايت من ذا ليبرتي فند، وجود ريغيف من جوينتر.آي أو، ومحسن مسعود من AKRU لمدة ٣٠ دقيقة عن حالة العقارات المورقة في نقاش حر ومثير للجدل في كثير من الأحيان سلط الضوء على التعقيدات التي تنشأ عند التمويل اللامركزي والرقابة الحكومية الصارمة. ونادرًا ما تحدث المضيف كيران عارف من أكرو.

وعندما سئل عن سبب كون العقارات المرمّزة مثيرة للغاية، أشار فلايت إلى حجم السوق وإلى كيف أن قلة من المستثمرين يمكنهم التعرض لها.

وقال: "لدينا ٢٨٠ تريليون دولار من الأصول العقارية، والعقارات المرمّزة ستسمح لجميع المستثمرين بالدخول إلى فئة الأصول تلك".

وقد وافق محسن على هذا الرأي، مشيرًا إلى أن الأسعار المرتفعة واللوائح التي أدت تقليديًا إلى إبعاد المستثمرين العاديين عن سوق العقارات، باستثناء عمليات الشراء مثل المنازل.

"نحن نريد أن نقدم هذه الأوراق المالية المدعومة بالأصول، إلى الأشخاص الذين لم يكن لديهم وصولًا تقليديًا."

الأغلال التنظيمية

في حين أن الوعد بحالة الاستخدام مهم وقد تم التفكير فيه لما يقرب من عقد من الزمان، بغض النظر عن عدد قليل من التجارب، كان هناك القليل من الجذب الهام.

ويرجع جزء من السبب، وفقًا لريجيف، إلى الاحتكاك من إحضار أصل منظم إلى نظام لامركزي.

حيث قال إن الأمر "لا يمكن أن ينجح".

وقارن العقارات الرقمية الحالية بـ "الورق الرقمي"، قائلًا إن جميع المتطلبات القانونية والحواجز المحيطة بالعقار تظل متطابقة وظيفيًا بغض النظر عما إذا كان تنسيقها رقميًا أو ماديًا، ونتيجة لذلك لا يزال المستثمرون غير المعتمدين غير قادرين على الوصول.

وبالمثل، أعرب عن شكه في أن مثل هذه التوكنات سيتم إدراجها في البورصات أو تحقيق أي سيولة كبيرة، مما يجعل حالة الاستخدام عديمة الفائدة.

وأوضح قائلًا: "هل تتذكرون أيام مشاركة العقارات بالوقت، يبدو ذلك جيدًا؟ وعندما تدخلون فيه، لا يمكنكم الخروج؟ وهذا يشبه ذلك الأمر إلى حدٍ كبير"، مشيرًا إلى الترميز "بكلمة سحرية" مع القليل من الجوهر.

شيء أفضل من لا شيء

رفض محسن العديد من هذه النقاط، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار العقاري وغيرها من المنتجات المدعومة بالعقارات تمكنت من تحقيق سيولة كبيرة. علاوة على ذلك، أشار إلى أن هناك ١٢,٥ مليون أسرة مستثمرين معتمدين في الولايات المتحدة يمكن أن تستفيد (تشير البيانات الحديثة إلى وجود ١٣,٦ مليون)، حتى لو لم تعمل العقارات المرمزة على "إضفاء الطابع الديموقراطي" على السوق بالكامل.

كما أشار فلايت أيضًا إلى التقدم الكبير في المنفعة التي يمكن إجراؤها باستخدام العقارات المرمّزة. وقال إن ليبريتي تعمل مع شركة إقراض العملات المشفرة المركزية "بلوكفاي" للسماح باستخدام توكنات الأوراق المالية المدعومة بالعقارات كضمان، وحتى لكسب الفائدة كأصل محمل للعائد.

بينما ظل متشككًا بغض النظر عن هذه النقاط، وجهت ريغيف أيضًا دعوة مثيرة للمنصات والمصدرين الذين يتحملون المسؤولية عن المستخدمين إذا كانت حالة الاستخدام ستكتسب قوة جذب كبيرة.