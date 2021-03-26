شركة البرمجيات "لوكا" التي تركز على العملات المشفرة تجمع ٥٣ مليون دولار في جولة تمويل

تام شمس - الجمعة 26 مارس 2021 06:49 مساءً - قبل أسابيع قليلة فقط من الموعد النهائي لتقديم الطلبات لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة، قالت شركة لوكا للمحاسبة والبيانات المتعلقة بالعملات المشفرة إنها جمعت مبلغًا إضافيًا قدره ٥٣ مليون دولار في جولة تمويل جديدة.

ففي إعلان اليوم، قالت لوكا إنها أكملت جولة تمويل بقيمة ٥٣ مليون دولار من السلسلة D بقيادة سورو فند مانجمنت - وهو صندوق أنشأه المستثمر الملياردير جورج سوروس - إس وبي غلوبال، ومستشار المحاسبة CPA.com. وقد صرحت لوكا أنها تخطط لإضافة ميزات إضافية للعملاء الذين يتعاملون في المشتقات ومنتجات التمويل اللامركزي ومنتجات أخرى من مجال العملات المشفرة.

قال روبرت ماتيراتزي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة لوكا: "لقد كشف الابتكار في النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة التمويل التقليدي عن طريقة جديدة لتبادل الأصول حول العالم". "سيساعد رأس المال الجديد لوكا على البقاء في طليعة الابتكار حتى نتمكن من الاستمرار في حل تحديات البيانات الأكثر تعقيدًا [للمؤسسات]."

جمعت الشركة ٧٥ مليون دولار في العام الماضي من المستثمرين الثلاثة بالإضافة إلى شركة الخدمات المالية ستيت ستريت والمستثمرين المؤسسيين الآخرين. وهي تقدم أكثر من ٢٠٠ صندوق عملات مشفرة نشط، وبحسب ما ورد قامت لوكا بمعالجة ٤,٤ تريليونات دولار في معاملات فريدة حتى الآن.

مع تزايد اعتماد الأصول الرقمية، أعرب العديد من المستخدمين عن مخاوفهم بشأن إدارة ضريبة العملة المشفرة. وقد تكون جولة التمويل الأخيرة للوكا مؤشرًا على محاولة المستثمرين الاستفادة من الحاجة إلى خدمات محاسبية متخصصة. تقدم الشركة بالفعل برنامج ضرائب للعملات المشفرة لخامس أكبر شركة محاسبة في الولايات المتحدة، RSM.