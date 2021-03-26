أرغو بلوكتشين تُطلق مجمع تعدين بيتكوين للطاقة النظيفة

تام شمس - الجمعة 26 مارس 2021 05:46 مساءً - أعلنت شركة التعدين للعملات المشفرة أرغو بلوكتشين المتداولة علنًا أنها ستطلق مجمع تعدين بيتكوين (BTC) مدعومًا بالطاقة النظيفة فقط، حسبما أعلنت الشركة يوم ٢٦ مارس.

دخلت أرغو في شراكة مع شركة التعدين دي إم جي بلوكتشين الصديقة للبيئة لإنشاء تيرا بول - وهو تجمع تعدين بيتكوين يتكون من معدل هاش مشتق من مصادر الطاقة الكهرومائية في كلتا الشركتين، والتي تدعي الشركة أنها الأولى من نوعها.

أرغو بلوكتشين بي إل سي هي شركة تعدين مقرها المملكة المتحدة ولديها ثلاثة مرافق تشغيلية في كندا تم إنشاؤها لتعدين بيتكوين، وعملة الخصوصية زي كاش (ZEC). استحوذت الشركة مؤخرًا على قطعة أرض مساحتها ٣٢٠ فدانًا في ولاية تكساس، والتي تخطط لاستخدامها لتوسيع عمليات التعدين الخاصة بها مع ٢٠٠ ميغاوات إضافية من الطاقة الكهربائية، المستمدة أيضًا من مصادر الطاقة المتجددة.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة أرغو، بيتر وول، إن جعل بيتكوين أكثر خضرة يمثل أولوية رئيسية، ويحث شركات تعدين بيتكوين الأخرى على أن تحذو حذوها:

"تعتبر معالجة تغير المناخ أولوية بالنسبة لشركة أرغو والشراكة مع دي إم جي لإنشاء أول تجمع تعدين بيتكوين "صديق للبيئة" يعد خطوة مهمة نحو حماية كوكبنا الآن ولأجيال قادمة. ونحن نأمل من الشركات الأخرى في مجال تعدين بيتكوين أن تحذو حذونا لإظهار وعي مناخي أوسع."

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة دي إم جي "دان ريتزيك": "إن تركيز [دي إم جي] على تعدين بيتكوين الصديق للبيئة لديه الفرصة لدفع التحولات في كيفية عمل مجتمع تعدين بيتكوين نحو مستقبل واعي بالمناخ. إن التزام دي إم جي المستمر بنشر رأس المال القائم على الطاقة النظيفة هو تطور رئيسي للصناعة.