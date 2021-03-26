كريبتو دوت كوم تُطلق الشبكة الرئيسية لتوكن CRO

تام شمس - الجمعة 26 مارس 2021 08:42 صباحاً - أطلقت بورصة العملات المشفرة "كريبتو دوت كوم" سلسلة بلوكتشين عامة مفتوحة المصدر لا مركزية بالكامل، وهي كريبتو دوت أورغ تشين.

ففي إعلان اليوم، قالت بورصة العملات المشفرة إنها أطلقت شبكة بلوكتشين العام كريبتو دوت أورغ بعد أكثر من عامين من البحث والتطوير، وشبكتي اختبار وشبكة تجريبية رئيسية مع ٢٧٥ مليون معاملة تمت معالجتها في غضون شهر. وسيكون توكن بلوكتشين الأصلي هو كريبتو دوت أورغ كوين (CRO).

في الشهر الماضي، أحرقت كريبتو دوت أورغ أكثر من ٧٠ مليار CRO - أي ما يقرب من ١٠ مليارات دولار في ذلك الوقت - قبل إطلاق الشبكة الرئيسية. وقد عالجت السلسلة الجديدة بالفعل أكثر من ٧٠٠٠ معاملة في وقت كتابة المقالة، والتي قال موقع كريبتو دوت كوم إنها كانت تستهدف "المدفوعات والتمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للإتلاف".

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو دوت كوم، كريس مارساليك، إن "اللامركزية مهمة". "اليوم، تواجهنا خيارات سيئة. ويمكنك استخدام بلوكتشين A ودفع رسوم عالية في بيئة بطيئة ومزدحمة ولكن لا مركزية. أو، يمكنك استخدام بلوكتشين B، بسرعة ومنخفضة التكلفة، ولكن من المعروف أنها مركزية بالكامل."

مع أكثر من ١٠ ملايين مستخدم، قدمت بورصة العملات المشفرة عروضًا مهمة هذا الشهر مع إطلاق منصة توكنات غير قابلة للإتلاف (NFT)، مع محتوى حصري من الفنانين. بالإضافة إلى ذلك، انضمت الشركة مؤخرًا إلى شبكة فيزا لتوسيع نطاق بطاقة ائتمان العملات المشفرة الخاصة بها.