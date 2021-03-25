رجل من فلوريدا يهرب من دفع غرامة قدرها ٤,٥ ملايين دولار أمريكي بسبب مخطط احتيالي للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 25 مارس 2021 06:49 صباحاً - نجا مؤسس مخطط احتيالي للعملات المشفرة بملايين الدولارات من دفع غرامة قدرها ٤,٥ ملايين دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ففي ٢٣ مارس، أمرت المحكمة الجزئية الأمريكية لجنوب فلوريدا في البداية خوسيه أنجل أمان بدفع أكثر من ٤,٢ ملايين دولار أمريكي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، و٣٠٠ ألف دولار أمريكي كتعويض عن الأحكام المسبقة.

فوفقًا لأمر طارئ حصلت عليه لجنة الأوراق المالية والبورصات في مايو ٢٠١٩، قامت شركة أمان ومقرها فلوريدا بتشغيل ثلاثة مخططات احتيالية متتالية شكلت "شبكة معقدة من الشركات الاحتيالية في محاولة لنهب المستثمرين الأفراد باستمرار وإدامة مخططات احتيالي بالإضافة إلى تحويل المال لنفسه"، حيث حصل على ما يقرب من ٣٠ مليون دولار من قاعدة مستثمرين تضم أكثر من ٣٠٠ شخص في الولايات المتحدة وكندا وفنزويلا.

وقد أسفرت جهوده عن حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، وإطلاق سراح تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات، وأمر بدفع أكثر من ٢٣,٨ مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات كتعويض.

كان أمان هو الرأس المدبر وراء أرغايل كوين، وهو مخطط احتيالي للعملات الرقمية كان يديره جنبًا إلى جنب مع المذيع الإذاعي الكندي هارولد سيغل وابنه جوناثان سيغل. وقد وعد المخطط كذبًا باستثمار "خالي من المخاطر" كان مدعومًا بما وصفته هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنه "ألماس ملون فاخر"، مع وعد المستثمرين بالتعرض لسوق الألماس.

ومع ذلك، فقد تبين لاحقًا أن أمان كان يوزع الأموال المستلمة من مستثمرين جدد إلى داعمين سابقين، بعد أن يصف الأموال كذبًا كأرباح مستمدة من استثماراتهم. في الوقت نفسه، كان المحتال يستخدم أيضًا أموال عملائه في النفقات الشخصية بما في ذلك الملابس الفاخرة ودروس ركوب الخيل.

كجزء من الحكم النهائي، يحظر على أمان المشاركة في مجموعة واسعة من انتهاكات أعمال الأوراق المالية وأعمال تبادل الأوراق المالية، مثل "استخدام أي جهاز أو مخطط أو حيلة للاحتيال" و "الحصول على أموال أو ممتلكات عن طريق أي بيان غير صحيح لحقيقة مادية."