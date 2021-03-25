تأجيل تاريخ إطلاق شبكة ثيتا الرئيسية ٣.٠ إلى يونيو

تام شمس - الخميس 25 مارس 2021 06:49 صباحاً - تأخر إطلاق شبكة ثيتا الرئيسية ٣.٠ لتطبيق الرياضات الإلكترونية القائمة عل العملة المشفرة حتى يونيو.

ففي إعلان من ثيتا لابز، صرحت الشركة أن فريق التطوير الخاص بها لا يزال يعمل "لدمج بعض لبنات البناء الأساسية" لتوكن غير قابل للإتلاف (NFT)، لسوق شبكة ثيتا الرئيسية ٣.٠. كما أنهم يعملون على ضمان عمل الشبكة عند تحجيمها إلى أكثر من ١٠٠،٠٠٠ عقدة إليت إيدج. ونتيجة لذلك، تحتاج ثيتا إلى مزيد من الوقت "لإجراء مراجعة واختبار أكثر شمولًا للتعليمات البرمجية" وستقوم بتأجيل تاريخ الإطلاق المتوقع من ٢١ أبريل إلى ٣٠ يونيو.

حيث أوضحت ثيتا لابز أنه "في حين أن التأخيرات ليست مثالية أبدًا، فإننا نعتقد أن هذا التغيير هو الطريقة الحكيمة للمضي قدمًا لضمان إطلاق الشبكة الرئيسية ٣.٠ بنجاح".

وقالت الشبكة إنها ستركز على بناء سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاص بها، على ما يبدو بسبب الطفرة المفاجئة في المجال. تهدف ثيتا لأن تصبح عقد إليت إيدج، التي تقوم بترميز عرض النطاق الترددي للإنترنت، مساحة تخزين لامركزية للتوكنات غير القابلة للإتلاف من خلال إنشاء جسور عبر سلسلة بين شبكتها الخاصة وشبكة إيثريوم وغيرها. وهذا من شأنه أن يعالج تكلفة سك التوكنات غير القابلة للإتلاف على إيثريوم بلوكتشين.

في العام الماضي، أعلنت ثيتا عن تأجيل مماثل لبرنامج الشبكة الرئيسية ٢.٠ الخاص بها من مارس إلى مايو من أجل السماح "لمزيد من الاختبارات". وقد بدأ الإطلاق في النهاية يوم ٢٧ مايو دون أي تأخير إضافي.

في الفترة التي تسبق إطلاق الشبكة الرئيسية ٣.٠، ارتفع التوكن الأصلي للبروتوكول، THETA، بشكل ملحوظ، حيث ارتفع بأكثر من ٤٥٠٪ من ٢,١٤ دولار أمريكي إلى ١١,٨٦ دولارًا أمريكيًا بين ١ يناير ووقت كتابة المقالة. وقد تفوق التوكن على بيتكوين (BTC) خلال مسيرته الصاعدة الحالية.