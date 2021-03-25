شركة فيديليتي العملاقة لإدارة الأصول تقدم طلبًا لصندوق بيتكوين متداول في البورصة

تام شمس - الخميس 25 مارس 2021 03:48 صباحاً - قدمت شركة فيديليتي إنفستمنتس، وهي شركة إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها ٤,٩ تريليونات دولار، أوراقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لإدراج صندوق بيتكوين (BTC) الجديد المتداول في البورصة.

تم تقديم صندوق وايز أوريجن بيتكوين إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الأربعاء، وفقًا لبيان تسجيل النموذج S-١ الذي ظهر على موقع الويب الخاص بالجهة التنظيمية. ويهدف الصندوق المتداول في البورصة إلى تتبع الأداء اليومي للعملة الرقمية باستخدام فيديليتي بيتكوين إندكس بي آر، وهو مؤشر مشتق من العديد من موجزات الأسعار.

وفي نص ما جاء في نشرة الإصدار:

"إن الصندوق يوفر تعرضًا مباشرًا لعملة بيتكوين، ويتم تقييم أسهم الصندوق على أساس يومي باستخدام نفس المنهجية المستخدمة لحساب المؤشر."

تم تأسيس الصندوق في ولاية ديلاوير، مع إدراج فيديليتي ديجيتال أسيت سرفيسز كخدمة حفظ.

وتقول فيديليتي إنه يمكن للمستثمرين الوصول إلى الصندوق من خلال حساب الوساطة التقليدي دون "العوائق المحتملة أمام الدخول أو المخاطر المرتبطة بامتلاك أو تحويل بيتكوين بشكل مباشر". مثل صناديق الاستثمار المتداولة المتداولة الأخرى المقترحة من بيتكوين، يهدف صندوق فيديليتي ترست إلى توفير المزيد من المسارات المؤسسية للعملات المشفرة.

كانت التكهنات حول صندوق بيتكوين المتداول في البورصة الأمريكية منتشرة منذ السوق الصاعدة لعام ٢٠١٧. وحتى الآن، ألغى المشرعون في هيئة الأوراق المالية والبورصات كل اقتراح لتأمين بيتكوين في صناديق المؤشرات المتداولة بسبب مخاوف من التقلب الشديد والتلاعب بالأسعار. ويعتقد أنصار العملة المشفرة الرئيسية أن الأجواء قد تتغير الآن بعد أن نضجت عملة بيتكوين كفئة أصول.