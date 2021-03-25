كوين بيز تتعامل مع عمليات التداول والحفظ لاستثمار عملة مييتو المشفرة بقيمة ٩٠ مليون دولار

تام شمس - الخميس 25 مارس 2021 12:48 صباحاً - ساعدت منصة الوصاية المؤسسية التابعة لبورصة العملات المشفرة "كوين بيز" في تنفيذ عملية شراء وحفظ ما يقرب من ٩٠ مليون دولار من بيتكوين وإيثريوم لشركة التكنولوجيا الصينية مييتو.

ففي مدونة من كوين بيز اليوم، قالت بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة إن مييتو استخدمت خدماتها لتنفيذ ما يصل إلى ٩٠ مليون دولار من معاملات العملات المشفرة "عبر أسواق متعددة بأقل تأثير في السوق". في هذا الشهر، اشترت شركة التكنولوجيا ٣٧٩ بيتكوين (BTC) مقابل ١٧,٩ مليون دولار تقريبًا و١٥٠٠٠ إيثريوم (ETH) مقابل ٢٢,١ مليون دولار، تليها ٣٨٦,٠٨ بيتكوين مقابل ٢١,٦ مليون دولار و١٦٠٠٠ إيثريوم مقابل ٢٨,٤ مليون دولار. قدمت كوين بيز كستدي أيضًا مخزنًا باردًا للأصول الرقمية، والتي تبلغ قيمتها الآن أكثر من ٩٤ مليون دولار.

حيث قال غاري نغان، المدير المالي لشركة مييتو إن "العملات المشفرة ليست جديدة، لكن الحصول على عملات مشفرة كشركة مدرجة، مع ضمان أمان المعاملات والتخزين وكذلك الامتثال للوائح ومتطلبات التدقيق المختلفة، لا يزال مثل التنقل عبر مجال مجهول نسبيًا".

واستشهدت مييتو باللاعبين المؤسسيين مثل تسلا وشركة مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال في الحصول على بيتكوين كجزء من السبب وراء شرائها، بالإضافة إلى القبول المتزايد للعملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع مقابل السلع والخدمات. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام ٢٠١٦ وهي مدرجة في كل من هونغ كونغ والصين.

سهلت كوين بيز أيضًا شراء مايكروستراتيجي لملايين الدولارات من عملات بيتكوين. وقد كانت منصة الحفظ المؤسسية لبورصة العملات المشفرة الشريك الأساسي لعملية شراء بيتكوين بقيمة ٤٢٥ مليون دولار للشركة في سبتمبر ٢٠٢٠، والتي تم تنفيذها على مدى خمسة أيام.