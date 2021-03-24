ما هو ترون Tron وكيفية تداول وشراء عملة TRX

أنظمة مشفرة عددة تظهر كل يوم، لكل نظام خصائصه، مميزاته، و نفاط قوة، فهذه الأنظمة خلقت سوق عملاق للعملات المشفرة لتكون هي المحرك الأساسى لتلك الأنظمة، الشيئ الذي يدفع بالنظام و سعر العملة أو الرمز أحيانا على أسهار كبيرة، و قيمة سوقية تتجتازج ملايير الدولارات، كما هو الحال مع ETH و نظام البلوكشين الخاص بالعملة الإيثرييوم، و على هذا المنوال سنتحدث عن نظام Tron و ما هو و كيف يعمل، و ما هي عملة TRX و كيفية شرائها و تداولها عبر منصات التداول العالمية للعملات المشفرة.

ما هو ترون Tron

TRON هو بروتوكول بلوكشين Blockchain مفتوح المصدر مصمم لنشر نظام بيئي لامركزي بآليات مبسطة لإنشاء واستضافة تطبيقات ترفيهية ومحتوى يمكن للمستخدمين مشاركته بدون وسطاء. في الوقت نفسه ، لنشر المحتوى أو بيعه على الشبكة ، من المفترض أن تتم مكافأته بالعملة المشفرة الأصلية للمشروع Tronix او TRX ، والمنصة نفسها قادرة على دعم البلوكشين Blockchain والعقود الذكية للمشاريع الأخرى.

يعمل مشروع TRON حاليًا على تطوير فكرة الاستهلاك المشترك ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين مشاركة المحتوى الترفيهي على منصة عالمية واحدة. على المنصة ، يتمتع المشاركون بالتحكم الكامل ليس فقط في وضع إبداعاتهم الخاصة ، ولكن أيضًا في الترويج الإضافي وتحقيق الدخل. تم إنشاء عملة التشفير TRON من قبل المطورين على وجه التحديد بحيث يكتسب المؤلفون الاستقلال التام في عملية تحقيق عملهم ، دون الرجوع إلى عوامل خارجية مختلفة. على سبيل المثال ، لا يعتمد المشاركون على مالكي المواقع ، والشبكات الاجتماعية الحديثة ، والناشرين ، ومديري العلاقات العامة ، وما إلى ذلك.

مؤسس TRON و تاريخ المشروع

مؤسس TRON ترون هو جاستن صن ، رجل أعمال صيني شاب. نظرًا لأن نشاطه يؤثر بشكل كبير على السوق وسعر TRX ، غالبًا ما يطلق عليه اسم عبقري التسويق ، ويتم انتقاد المشروع نفسه من حيث المركزية. بعد أن تلقى تعليمًا في التاريخ والاقتصاد ، بدأ جاستن صن التعرف على مجال العملات المشفرة في عام 2012 ، حيث استثمر في عملات البيتكوين.

ثم عمل كممثل لشركة Ripple في الصين وأطلق أحد أشهر تطبيقات البث الصوتي عبر الهاتف المحمول بين الشباب الصينيين ، Peiwo و التي تعني “اتصل بي” بالصينية. أصبح أول طالب من جيل الألفية في جامعة أطلقها المؤسس المشارك لشركة علي بابا جاك ما ، وتم تصنيفه في قائمة فوربس الثلاثين تحت 30 قائمة في آسيا والصين في عامي 2015 و 2017.

في الوقت نفسه ، في عام 2017 ، أنشأ Sun منظمة غير ربحية TRON Foundation في سنغافورة ، وبمساعدتها اجتذب 15 ألف بيتكوين إلى ICO لمشروعه، 40% من 100 مليار TRX من عدد الرموز المصدرة. في الوقت نفسه ، تم توزيع 15% من العملات في مرحلة ما قبل البيع ، 35% إلى الصندوق الاحتياطي للمشروع ، 10% إلى صندوق Peiwo.

في عام 2018 ، استحوذت مؤسسة TRON Foundation على BitTorrent مقابل 140 مليون دولار. يولد تطبيق uTorrent الخاص بها حوالي 3% من حركة الإنترنت اليومية كل شهر.

فريق ترون TRON

يضم فريق TRON محترفين يعملون في مختلف المجالات إلى جانبه. مؤسس النظام الأساسي ومنشئ TRX Coin هو Justin Sun ، الذي أنشأ أيضًا شبكة اجتماعية مع جمهور من 10 ملايين شخص. صنفت مجلة Forbes Justin في عام 2017 كواحد من أنجح رواد الأعمال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

المدير الفني للمشروع هو Lucien Chen ، الذي يتمتع بخبرة واسعة اكتسبها أثناء عمله في شركات الإنترنت الكبيرة. إنه ضليع في سلاسل الكتل ومبادئ عمل العملة المشفرة.

Deus Yu ، المسؤول عن مراقبة الجودة ، لديه مهنة طويلة في صناعة ألعاب الكمبيوتر. وفقًا لجوستين صن ، ستكون تجربة Deus مفيدة أكثر عندما تكتسب المنصة المزيد من الشعبية.

تشارلز زانج ، مستشار على دراية جيدة بالأعمال غير المشفرة والبلوك تشين. حاضر عن أساسيات ريادة الأعمال أكثر من مرة ، ودعي بها إلى العديد من الجامعات. قدم تشارلز مساهمة كبيرة في الترويج للمنصة في البداية.

خارطة طريق المشروع

تتضمن خارطة طريق المشروع من 2017 حتى 2025 عبر ست مراحل.

المرحلة الأولى Exodus: كانت المهمة الرئيسية لمنصة TRON للوسائط الفائقة من نظير إلى نظير هي توفير مشاركة بسيطة وغير مركزية للملفات ، مما جعلها أقرب إلى IPFS. بدأ المشروع على أساس Ethereum ، وفي عام 2018 تحول إلى blockchain الخاص به ، احتفالًا بعيد الاستقلال تم حرق 1 مليار TRX ما يعادل ملايين الدولارت.

المرحلة الثانية Odyssey: تم اطلاقها مع إطلاق الشبكة الرئيسية ، وهي مخصصة لنشر مجتمع منشئي المحتوى الترفيهي.

المرحلتان الثالثة والرابعة Great Voyage و Apollo: سترتبطان بإطلاق المشاريع المشاركة في شبكة الرموز الجديدة وإجراء عمليات الطرح الأولي للعملات الشخصية.

المرحلة الخامسة Star Trek: ستبدأ بإطلاق منصة لامركزية للألعاب وتوقعات السوق.

المرحلة النهائية Eternity: ستتطرق إلى قضايا جمع الأموال وتسييل المشاريع على المنصة.

كيف يعمل ترون Tron؟

تميز بنية TRON بين ثلاثة مستويات: التخزين ، والأساسية ، والتطبيقات. في البداية ، بالإضافة إلى تخزين كتل الشبكة وحالاتها ، من المتصور استخدام GRPC محايد فيما يتعلق باللغة والنظام الأساسي ، إطار عمل مفتوح المصدر لاستدعاءات الإجراءات عن بُعد. على مستوى النواة ، يتم تنفيذ وحدات الإجماع والعقود الذكية وإدارة الحسابات. وعلى مستوى التطبيق – القدرة على إنشاء تطبيقات لامركزية ليس فقط في لغة البروتوكول الرئيسية Java ، ولكن أيضًا في لغات أخرى ، بما في ذلك Scala و C ++ و Python و Go ، مع دعم بروتوكول تسلسل البيانات المهيكلة Protobuf.

ما هي TRX و TRON Power و TRON20؟

العملة المشفرة الأصلية للمشروع هي عملة TRX هي الوسيلة الرئيسية للتبادل على شبكة TRON. الرموز المميزة TRON20 مخصصة للمطورين: بمساعدتهم ، سيكون من الممكن إصدار عملات لتطبيقاتهم الخاصة على النظام الأساسي. وبالنسبة لرموز TRON Power (TP) ، التي تصبح متاحة عند تجميد TRX ، يحصل المستخدمون على حق التصويت على تطوير الشبكة.

كيف يختلف TRON عن Ethereum؟

من الناحية التكنولوجية ، تعد TRON هي المنافس الرئيسي لشركة Ethereum و EOS ، وهي تعمل على تنمية قاعدة مستخدميها بسرعة وتتيح لها مكانًا قويًا في سوق العملات الرقمية ، مما يغري مطوري هذه المشاريع من أجل “إنقاذهم من انهيار” المنصات . منذ أن بدأت TRON على Ethereum واتبعت مسار التطوير الخاص بها ، تتوافق الآلة الافتراضية TVM والعقود الذكية ومعايير رمز TRON مع Ethereum ، مما يجعل من السهل ترحيل المشاريع إلى بلوكتشين TRON. على عكس Ethereum ، حيث ، وفقًا لجوستين صن ، المعدنون عبر المنصة ينافسون المطورين ، تستخدم TRON خوارزمية إجماع لإثبات الحصة المفوض DPoS ، أي أنها تنفذ الفصل بين وظائف حاملي العملات مع حقوق التصويت ومدققي المعاملات.

كيف يختلف TRON عن EOS؟

يستخدم كلا المشروعين خوارزمية DpoS ، لكن EOS لديها إصدار DpoS من BFT. بفضل هذا ، يكون وقت إنشاء كتلة جديدة وتأكيد المعاملة على الشبكة أقل ، والوقت الإجمالي لتأكيد النتيجة أطول من وقت TRON. ومع ذلك ، فإن ترحيل المشاريع بين البلوكشين يمثل مشكلة. يتحدث جاستن صن مباشرة عن هذا الأمر لمطوري التطبيقات على EOS ، وينصحهم باتخاذ قرار في البداية بشأن أي من النظامين الأساسيين لربط المستقبل بهما. المدققون مسؤولون عن التحقق من بيانات المعاملات وإنشاء كتل جديدة على شبكة TRON كل من 27 ممثلًا متميزًا ينتخبهم أصحاب TRX. في الوقت نفسه ، على عكس شبكة EOS ، حيث يتم إجراء انتخابات منتجي الكتل دون إمكانية شراء الأصوات ، توجد هذه الممارسة في نظام TRON. يمكن للممثلين المتميزين توجيه جميع المكافآت التي يتلقونها لإضافة كتلة جديدة إلى Blockchain لشراء الأصوات ، للحفاظ على السيطرة على الشبكة.

يثق المحللون في أن منصة Tron ستظل مضطرة للقتال من أجل مستخدميها ، لأن المطورين يستهدفون جمهورًا محددًا. ومع ذلك، ترون لا يملك مزايا خاصة من شأنها أن تميز المشروع من منافسيها، والتي يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة في المستقبل.

تداول وشراء عملة TRX

عبر منصة Binance يمكنك أن تتداول أي عملة مشفرة لها شعبية و موجودة في سوق التشفير، و هي من بين المنصات الأكثر أمانا و التي تعطيك التحكم الكامل في عملاتك المشفرة، يمكنك أن تديع و تسحب المبلغ الذي تريد في أي وقت و عبر العديد من الوسائل.

فقد شرحنا في هذا الموضوع : شراء البيتكوين والعملات المشفرة ببطاقة بنكية عبر Binance طريقة شراء العملة المشفرة ببطاقة بنكية ، و في هذا الموضوع : كيف تشتري بيتكوين Bitcoin بسرعة وأمان عبر الإنترنت طريقة شراء العملة المشفرة عبر نظام من الند للند P2P عبر منصة Binance، في حالة ليس لديك حساب عبر Binance فهذه هي فرصتك لفتح حساب جديد عبر اتباع هذا الشرح : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان

لشراء عملة TRX و تداولها عبر منصة Binance

فقط يحب أن يكون لديك حساب عبر المنصة Binance و ستجدون شرح كامل في المقال الذي تم الاشارة اليه في الفقرة السابقة، مع اتباع الخطوا التالية.

تيحث عن الزوج TRX الموافق لما تحمله من عملات في محفظة Spot عبر Binance. او مباشرة عبر الرابط التالي : TRX_USDT

و تقوم بتنفيذ أمر الشراء، اما الشراء بثمن السوق، أو بثمن أن تحدده، أما بخصوص البيع، فيمكن القيام بدلك بنفيس عملية الشراء.

تتمتع عملة TRX المشفرة بآفاق جيدة لمزيد من التطوير ، نظرًا لأن المشروع نفسه هو أحد أكثر المشاريع طموحًا من بين المشروعات الأخرى.

يجب ألا ننسى الدعم المتزايد للمطورين والمديرين التنفيذيين الصينيين ، وكذلك أعضاء قطاع التمويل والتكنولوجيا ، الذين يعملون من أجل مستقبل مشرق لمشروع ترون. و النتيجة هي الزيادة الكبيرة الأخيرة في قيمة العملة المشفرة و العملات الأخرى التابعة للمشروع مثل BTT و JST ، مما يشير إلى أن TRX يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في صناعة التشفير.