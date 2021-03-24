FTX تحصل على حقوق التسمية لملعب ميامي لكرة السلة حتى عام ٢٠٤٠

تام شمس - الأربعاء 24 مارس 2021 11:52 صباحاً - توصلت FTX إلى اتفاق مع مقاطعة ميامي ديد لشراكة لمدة ١٩ عامًا بقيمة ١٣٥ مليون دولار، لتسمية ملعب ميامي هيت الرئيسي FTX Arena.

من المقرر أن تصبح بورصة مشتقات العملة المشفرة المدعومة من ألميدا ريسرش أول عضو في مجال العملات المشفرة لتأمين حقوق التسمية من الرابطة الوطنية لكرة السلة، في انتظار الموافقة من مجلس مقاطعة ميامي ديد لمفوضي المقاطعة يوم ٢٦ مارس.

تمثل الصفقة شراكة رئيسية مهمة لمنصة قائمة على العملات المشفرة، والتي ستشهد ربط FTX بميامي هيت حتى عام ٢٠٤٠. وكجزء من البيان الصحفي لمقاطعة ميامي ديد يوم ٢٣ مارس، أشار سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، قائلًا:

"هذه الفرصة هي أكثر من مجرد وضع اسمنا على مبنى مبدع. إنها فرصة لتقديم قيمة للمجتمع المتنامي والمتنوع في ميامي والمدن المحيطة بها، بالإضافة إلى الانضمام إلى مجتمع البطولة، ومنظمة البطولة، وثقافة البطولة".

وفقًا لصحيفة ميامي هيرالد، فإن مقاطعة ميامي ديد ستشهد ٩٠ مليون دولار من الصفقة بمجرد خصم النفقات والمدفوعات إلى ميامي هيت، مع تقسيم الأموال بين مفوضي المقاطعات الـ ١٣ وتوجيهها نحو مكافحة العنف المسلح والفقر.

يخصص التشريع "٢٠٪ من الإيرادات لكل منطقة بالتساوي للمدفوعات للبرامج والمنظمات التي إما تكافح عنف السلاح أو تعزز الرخاء الاقتصادي"، مع توزيع الـ ٨٠٪ المتبقية على أساس حصة كل مقاطعة في "جرائم القتل وحوادث إطلاق النار في المقاطعة."

إذا تمت الموافقة على الصفقة، فإنها تمثل شراكة مهمة أخرى مضمونة بواسطة FTX، حيث تعمل بورصة العملات المشفرة بنشاط على توسيع نطاق وصولها إلى السوق منذ إطلاقها في عام ٢٠١٩.