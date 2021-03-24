المحللون لا يزالون "متفائلين في إبريل" على الرغم من انخفاض سعر بيتكوين إلى ٥٤ ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 24 مارس 2021 11:52 صباحاً - في ٢٣ مارس، تمكن المضاربون على الهبوط من دفع سعر بيتكوين (BTC) إلى ما دون مستوى الدعم البالغ ٥٤٠٠٠ دولار، حيث تشير العديد من البيانات على السلسلة إلى أن محافظ الحيتان بدأت في إبطاء عمليات الشراء وتحويل المخاطر إلى المستثمرين الأفراد.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن الاتجاه الهبوطي الذي بدأ يوم ٢٢ مارس واستمر حتى يوم الثلاثاء، شهد إعادة اختبار السعر لمستوى الدعم البالغ ٥٤٠٠٠ دولار للمرة الثانية هذا الأسبوع.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تشير البيانات من كوين شيرز إلى أن بيتوين لا تزال هي الأصل المختار للمستثمرين المؤسسيين بينما يستمر القطاع ككل في تحقيق نمو كبير حيث تدير المؤسسات حاليًا ٥٧ مليار دولار من الأصول.

الاتجاه الصعودي يظل قائمًا على الرغم من التراجع الأخير

في حين أن التجار عديمي الخبرة وأولئك الجدد في مجال العملات المشفرة قد ينظرون إلى التراجع الأخير على أنه علامة على انعكاس هبوطي، يرى مايكل فان دي بوب المحلل في أسواق كوينتيليغراف أن التراجع هو تطور صعودي لبيتكوين.

تُظهر البيانات من كريبتو كوانت، شركة تزويد البيانات على السلسلة، أن إجمالي ١٤٦٠٠ بيتكوين قد غادر كوين بيز في الساعات الأولى من يوم ٢٣ مارس. ينظر المتداولون عادةً إلى تدفقات بيتكوين الخارجة على أنها تطور صعودي نظرًا لأن تصور نقص الإمدادات هو رواية صعودية شائعة بين نقاد العملات المشفرة.

تدفقات بيتكوين من كوين بيز برو. المصدر: كريبتو كوانت

في حين لا توجد طريقة للتأكد من أن التدفقات الخارجة كانت نتيجة لتراكم الحيتان، فإن التحليل من ويل ماب يظهر أنه كان هناك تراكم كبير عند مستوى ٥٥٠٠٠ دولار، لكن الباحثين حذروا من أنه في حالة فشل مستوى الدعم الحالي، فإن مستوى الدعم القوي التالي هو وجدت بسعر ٤٧٤٣٨ دولارًا.

تدفقات محافظ بيتكوين الكبيرة. المصدر: ويل ماب

اتخذ المحللون في جارفيس لابز وجهة نظر مختلفة قليلًا واقترحوا أن ينظر المتداولون إلى أكثر من مجرد تدفقات الصرف العام لفهم تحركات بيتكوين اليومية.

وفقًا للشريك المؤسس لجارفيس لابز "بين ليلي"، "من المهم معرفة المحفظة النشطة في التدفقات العامة."

تتبع جارفيس لابز محفظة واحدة يشار إليها باسم "بابلو" ويظهر التحليل أن المحفظة كانت مرتبطة تاريخيًا بحركة السعر الهبوطية في سعر بيتكوين. حدثت آخر مرة نقل فيها بابلو عملات بيتكوين أثناء التصحيح الحاد للسوق في أواخر فبراير.

معاملات بيتكوين من محفظة "بابلو". المصدر: جارفيس لابز

في الآونة الأخيرة، أشار فريق جارفيس إلى أن بابلو بدأ في خلط حوالي ١٥٠٠٠ بيتكوين يوم ٤ مارس، مما يشير إلى أن هناك تفريغًا محتملًا في الأسعار. جاء التفريغ يوم ١٤ مارس حيث ارتفع سعر بيتكوين إلى أكثر من ٦٠ ألف دولار وبحثت عن تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

عقد مقايضة دائم لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: جارفيس لابز

قال ليلي:

"شكل هذا السلوك المرحلة الأخيرة من الاتجاه الهبوطي الأخير على المدى القصير، والذي يتماشى مع انتهاء صلاحية الخيارات الأكبر القادمة. هذا هو نوع الأشياء التي يمكن أن تمهد الطريق لارتفاعات أعلى في المستقبل. وما زلنا متفائلين في أبريل، والتدفقات العامة تدعم ذلك".

ارتفاع بعض العملات البديلة بينما تتراجع عملة بيتكوين

على الرغم من حركة سعر بيتكوين الهبوطية، تمكنت حفنة من العملات الرقمية من الارتفاع إلى مستويات عالية جديدة. ووفقًا لما أوردته كوينتيليغراف، عزز "تأثير وين بيز" سعر أنكر (ANKR) وكيرف داو توكن (CRV) وستورج (STORJ) من ٥٠٪ إلى ١٠٠٪ ومن المتوقع أن يبدأ التداول في كوين بيز برو بدءًا من ٢٥ مارس.

مخطط زوج كيرف/ تيثر مقابل زوج أنكر/ تيثر مقابل زوج ستورج/ تيثر ليوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

واصلت ثيتا (THETA) وثيتا فيول (TFUEL) أيضًا صعودها بلا هوادة يوم الثلاثاء بعد أن تم الكشف عن أن سييرا فنتشرز وهيوريستيك كابيتال وذا في آر فند وجي إف آر فند قد "راهنوا أكثر من ١٠٠ مليون دولار في ثيتا على إنتربرايز فاليديتور نود".

بعد الإعلان، صعدت ثيتا بنسبة ٤٠٪ إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق عند ١٤,٢١ دولارًا، وارتفع توكن TFUEL بنسبة ٣٠٪ إلى مستوى قياسي جديد بلغ ٠,٥٣ دولار.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٧٤٦ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٥٩,٨٪.

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