روبنهود تقدم طلبًا للاكتتاب العام إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الأربعاء 24 مارس 2021 11:52 صباحاً - قام روبنهود ماركتس، وهو تطبيق تداول شهير قام مؤخرًا بتوسيع أعماله في مجال العملات المشفرة، بتقديم أوراق إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ليتم طرحها كشركة عامة للجمهور.

وقد أكدت الشركة يوم الثلاثاء أنها قدمت بشكل سري مسودة بيان تسجيل على نموذج S-١ لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالطرح العام المقترح لأسهمها العادية. يتطلب النموذج S-١ من الشركات تقديم معلومات أكثر تفصيلًا عن الاستخدام المخطط لعائدات رأس المال.، بالإضافة إلى نشرة موجزة عن الضمان المقترح.

وفي حين أن روبنهود لم تحدد موعد الاكتتاب العام، إلا أنها أكدت أنه سيتم متابعة الاكتتاب العام "بعد أن تفكر هيئة الأوراق المالية والبورصات في عملية المراجعة الخاصة بها، رهنًا بالسوق وشروط أخرى".

انتشرت تكهنات حول الاكتتاب العام الأولي لشركة روبنهود منذ أشهر وسط أنباء عن أن الشركة قد شكلت فريقًا من المستشارين لتوجيهها خلال عملية الاكتتاب العام. في أكتوبر ٢٠٢٠، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك فلاد تينيف لشبكة سي إن بي سي إنه "ليس في عجلة من أمره" لدفع عملية اكتتاب عام لأن الشركة كانت ممولة جيدًا.

توتر الرأي العام حول روبنهود في وقت سابق من هذا العام - وربما عطل عملية الاكتتاب العام - بعد أن قررت الشركة وقف تداول أسهم غيم ستوب. وجد استطلاع مجهول تم إجراؤه في يناير عبر منتدى شبكات بلايند أنه من بين ٨٧٥٠ متخصصًا ماليًا معتمدًا، يعتقد ٨٣٪ أن روبنهود قد "أفسدت الاكتتاب العام الأولي".

أضافت روبنهود ٦ ملايين مستخدم جديد للعملات المشفرة في يناير وفبراير ٢٠٢١، وهو أعلى ١٥ مرة من متوسط ​​الرقم في عام ٢٠٢٠ بأكمله. أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع خدمات العملات المشفرة للسماح بعمليات الإيداع والسحب لأصول العملات المشفرة.