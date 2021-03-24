قرار القاضي الفيدرالي قد يكون بمثابة ضربة لحقوق الخصوصية لمستخدمي العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 24 مارس 2021 11:52 صباحاً - أشار قاضٍ فيدرالي ضمنيًا إلى أن الفرد قد لا يكون لديه الحق في إجبار دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، على شطب السجلات المالية التي تحصل عليها من بورصات العملات المشفرة.

ومن خلال الموافقة على طلب الرفض المقدم في ديسمبر، اقترح القاضي جوزيف ديكليريكو في مقاطعة نيو هامبشاير أن دائرة الإيرادات الداخلية ليست ملزمة بالوفاء بطلبات تطهير سجلات المعاملات المشفرة التي تلقتها من كوين بيز أو غيرها من البورصات فيما يتعلق بمعلومات الضرائب الفيدرالية. تم رفض قضية الحقوق المدنية التي رفعها المدعي جيمس هاربر ضد مفوض مصلحة الضرائب تشارلز ريتيغ، والوكالة، ومسؤوليها بعد قرابة عام في المحكمة، بعد رفضها جزئيًا لعدم وجود اختصاص قضائي.

يذكر فصل اليوم أن هاربر لم يكن مخولًا للحصول على تعويض عن الأضرار، أو للحد من قدرة دائرة الإيادات الداخلية على الحصول على معلومات ضريبية من البورصات، ويرجع ذلك أساسًا إلى قانون مكافحة العقوبة. ينطبق القانون فقط على الضرائب الفيدرالية، ويمنع المحاكم الفيدرالية من ممارسة الولاية القضائية في حالات معينة لعرقلة "تقدير أو تحصيل أي ضريبة".

قال القاضي ديكليريكو: "إن تأثير الإعفاء التصريحي والأمر الزجري الذي طلبه هاربر هو لمنع مصلحة الضرائب من تقييم ضرائب هاربر أو ضرائب الآخرين باستخدام المعلومات التي حصلت عليها من خلال عملية الطرف الثالث". "وبناءً على ذلك، فإن دعواه، إلى الحد الذي تطلب فيه أمرًا زجريًا وتوضيحيًا، محظورة بموجب قانون مكافحة الإنذار".

كان هاربر يمتلك حسابًا في بورصة كوين بيز بدءًا من عام ٢٠١٣، حيث تلقى أولًا عمليات إيداع بيتكوين (BTC) كدخل لعمل استشاري. ويدعي أنه أعلن عن معاملات العملات المشفرة في إطار مكاسب رأس المال على إقراراته الضريبية حتى عام ٢٠١٦، عندما قام بتصفية ونقل أي مقتنيات من البورصة، بالإضافة إلى أي عملات بيتكوين على عبرا وأبهولد.

في عام ٢٠١٩، أرسلت دائرة الإيرادات الداخلية ١٠٠٠٠ خطابًا إلى مستثمري العملات المشفرة لتوضيح متطلبات الإيداع الضريبي للأصول الرقمية وتقترح على ما يبدو أنهم يدفعون أي ضرائب غير معلن عنها. تضمنت الرسالة تهديدًا مستترًا بأن مستخدمي العملات المشفرة "يخضعون لنشاط إنفاذ مدني وجنائي في المستقبل" إذا لم يعلنوا ويدفعوا الضرائب على الممتلكات بشكل صحيح.

وبحسب ما ورد لم يحتفظ هاربر بأي عملة مشفرة على كوين بيز منذ عام ٢٠١٦، وقالت البورصة في شروط الاتفاقية الخاصة بها إنها ستحمي المعلومات الشخصية للمستخدمين من "الضياع وسوء الاستخدام والوصول غير المصرح به والكشف والتعديل والتدمير". ومع ذلك، نظرًا لأنه تلقى رسالة مصلحة الضرائب الأمريكية، استنتج هاربر أن إما عبرا أو كوين بيز - أو كليهما - قد قدمت معلوماته الشخصية إلى الوكالة. وفي يوليو ٢٠٢٠، رفع دعوى حقوق مدنية ضد مصلحة الضرائب، زاعمًا أن هيئة الضرائب انتهكت حقوقه في التعديل الرابع والخامس.

وأشارت وثائق المحكمة إلى قضية فيدرالية مع كوين بيز من عام ٢٠١٧، والتي قالت إن حصول مصلحة الضرائب على المعلومات المالية الشخصية من البورصة تم تصنيفه على أنه "امتثال ضريبي، وليس بحثًا" يخدم غرض التحقيق المشروع المتمثل في إنفاذ قوانين الضرائب ضد أولئك الذين يربحون من التداول بعملة افتراضية". قد يشير هذا القرار، بالإضافة إلى قرار اليوم، إلى أن مستخدمي العملات المشفرة ليس لديهم سوى القليل من سبل الانتصاف في حالة قيام بورصة مثل كوين بيز بتسليم معلوماتهم الشخصية ردًا على أمر استدعاء أو طلب معلومات من مصلحة الضرائب.

يأتي قرار القاضي قبل ثلاثة أسابيع فقط من الموعد النهائي لتقديم الضرائب في الولايات المتحدة، يوم ١٥ أبريل.