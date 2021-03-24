كوين شيرز: مديرو المؤسسات يمتلكون رقمًا قياسيًا بقيمة ٥٧ مليار دولار من العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 24 مارس 2021 11:52 صباحاً - تجاوزت التدفقات الداخلة إلى المنتجات الاستثمارية للعملات المشفرة ٥٧ مليار دولار الأسبوع الماضي، مسجلةً أعلى مستوى جديد على الإطلاق ويؤكد التبني السريع للأصول الرقمية الجارية بين المؤسسات.

حيث أوضحت شركة إدارة الأصول الرقمية "كوين شيرز"، في تقريرها الأسبوعي عن التدفقات الوافدة، إن صافي التدفقات الداخلة إلى منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية ارتفع بمقدار ٩٩ مليون دولار للأسبوع المنتهي يوم ١٩ مارس. وقد ولَّدت غرايسكيل ٩,١ ملايين دولار، ليصل إجمالي التدفقات السنوية حتى تاريخه إلى ٢,٣٧٣ مليار دولار. وانخفضت التدفقات إلى كوين شيرز بمقدار ٢٥,٩ مليون دولار عن الأسبوع السابق. كذلك انخفضت التدفقات منذ بداية العام حتى تاريخه بمقدار ٩٣ مليون دولار.

تُعد غرايسكيل أكبر شركة لإدارة الأصول الرقمية في العالم، حيث تدير ٤٤,٢ مليار دولار من الأصول اعتبارًا من ٢٢ مارس.

وباستثناء ريبل، سجلت جميع الأصول الرئيسية التي تتبعها كوين شيرز تدفقات أسبوعية، مع تدفق ٨٥,٣ مليون دولار إلى بيتكوين (BTC). ومن المثير للاهتمام، أن أحجام تداول المنتجات الاستثمارية في بيتكوين كانت معتدلة عند ٧١٣ مليون دولار يوميًا الأسبوع الماضي، بانخفاض عن متوسط ​​١,١ مليار دولار حتى الآن هذا العام.

كما زادت التدفقات الداخلة إلى منتجات إيثريوم (ETH) بمقدار ٧,٨ ملايين دولار. وولدت الصناديق متعددة الأصول ٤,٢ ملايين دولار.

سلط تقرير كوين شيرز الضوء على الانقسام الإقليمي في الطلب المؤسسي، حيث شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في الإقبال بينما أبلغت أوروبا وكندا عن مكاسب. وقد أصبحت كندا موطنًا لصناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، حيث شهد صندوق بربوس بيتكوين المتداول في البورصة حجم تداول بقيمة ١٠٠ مليون دولار بعد وقت قصير من إطلاقه في فبراير. ومن المتوقع أن يتجاوز الصندوق جميع صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى في كندا في غضون شهرين.