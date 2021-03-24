كريبتو دوت كوم تطلق منصة للتوكنات غير القابلة للإتلاف بمحتوى حصري من الفنانين

تام شمس - الأربعاء 24 مارس 2021 11:52 صباحاً - ستطلق بورصة العملات المشفرة "كريبتو دوت كوم" منصة توكنات غير قابلة للإتلاف يوم الجمعة تضم محتوى من كبار الفنانين والرياضيين والموسيقيين.

ففي إعلان اليوم، قالت كريبتو دوت كوم إنها ستقدم منصة توكنات غير قابلة للإتلاف (NFT)، بمحتوى حصري من فنانين وموسيقيين مشهورين. وسيتمكن أي شخص - وليس فقط مستخدمي كريبتو دوت كوم - من شراء وتداول وإعادة بيع التوكنات غير القابلة للإتلاف التي تعرض أعمالًا من سنوب دوغ وبوي جورج وكلارينز مالزتا وليونيل ريتشي ومستر براين واش وأوبوس وبوس لوجيك وأكسل منصور وكيه كامب وكلاود وأستون مارتن كوغنيزانت فورمولا ون، وغيرهم.

حيث قال منصور: "من البث المباشر إلى الواقع المعزز والواقع الافتراضي والصوت المتدفق، لطالما أحببت استكشاف كيف يمكن للتقنيات الجديدة أن تغير الطريقة التي تستمتعون بها بموسيقاي". "تكون التكنولوجيا في أفضل حالاتها عندما تساعدنا على التواصل مع بعضنا البعض بطرق مبتكرة، وتعد التوكنات غير القابلة للإتلاف طريقة مثيرة للغاية لتكوين روابط أعمق مع داعميني."

سيقود جو كونيرز الثالث، الرئيس التنفيذي السابق للاستراتيجية في داون تاون ميوزيك هولدينغز في نيويورك، مشروع كريبتو دوت كوم الجديد. وسيتم عرض بعض أعمال الفنانين والموسيقيين المشهورين يوم ٢٦ مارس، مع سماح المنصة للمستخدمين بالدفع بأكثر من ٢٠ عملة مشفرة بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ودوجكوين (DOGE).

لا يعد إدخال المشاهير والشخصيات الرئيسية غير التقنية في مجال العملات المشفرة مؤشرًا صعوديًا دائمًا. على الرغم من أن الرابر سنوب دوغ وكيس جين سيمونز ربما ساعدا في ارتفاع سعر DOGE إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الشهر الماضي، لا يبدو أن سعر بيتكوين يتزحزح عندما قامت الممثلة ليندسي لوهان بالتغريد على أن أصل العملة المشفرة كان ذاهبًا "إلى القمر" .