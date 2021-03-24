توكن ثيتا نتورك يدخل إلى أفضل ١٠ عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية

تام شمس - الأربعاء 24 مارس 2021 11:52 صباحاً - دخل ثيتا، التوكن الأصلي لشبكة ثيتا نتورك - وهي شبكة فيديو لامركزية قائمة على بلوكتشين - أعلى ١٠ عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية.

ففي ٢٣ مارس، تفوقت ثيتا على تشين لينك (LINK) لتصبح عاشر أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو ١١,٥ مليار دولار، وفقًا لبيانات من كوين غيكو. في وقت كتابة المقالة، بلغت القيمة السوقية لتوكن LINK ١١,٢ مليار دولار.

المصدر: كوين غيكو

شهدت ثيتا نموًا مدفوعًا مؤخرًا، حيث اكتسبت ٧٠٪ خلال الأيام السبعة الماضية وسجلت ارتفاعات تاريخية جديدة. يتم تداول التوكن عند ١١,٨٠ دولارًا، بزيادة ١٧٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في وقت كتابة المقالة، وفقًا لبيانات من كوين غيكو. شهدت العملة نموًا ثابتًا في عام ٢٠٢١، حتى أنها تفوقت على ارتفاع أداء عملات بيتكوين (BTC) في أواخر عام ٢٠٢٠.

مخطط ثيتا على مدى ٩٠ يومًا. المصدر: كوين غيكو

يأتي دخول ثيتا إلى أفضل ١٠ عملات من حيث القيمة السوقية بعد فترة وجيزة من انخفاض العملة البديلة بيتكوين كاش (BCH) من قائمة أفضل ١٠ عملات في أوائل مارس ٢٠٢١.

تأتي الارتفاعات الجديدة على الإطلاق لثيتا بعد فترة وجيزة من حصول ثيتا لابز على براءة اختراعها الثانية بشأن تصميمات الفيديو اللامركزي المستند إلى بلوكتشين وتسليم البيانات من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة يوم ١٦ مارس. في وقت سابق من شهر مارس، أصدرت ثيت لابز توكن مفتوح المصدر لإصدار ثيتا ٢.٢.٠ على ثيتا غيت هاب.