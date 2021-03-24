شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: زيادة مخزونات النفط بنحو 3 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو 2.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.7 مليون برميل.



وهبطت مخزونات البنزين بحوالي 3.7 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 246 ألف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.