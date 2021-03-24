شكرا لقرائتكم خبر عن "فايزر" تعلن عن تجربة عقار جديد لعلاج فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "فايزر" خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ضغوط على "وول ستريت"، وذلك على الرغم من إعلان شركة المستحضرات الطبية والتكنولوجيا الحيوية الأمريكية عن تجربة عقار جديد لعلاج فيروس "كورونا".



وكشفت "فايزر" في بيان رسمي عن أنها بدأت بالفعل تجارب سريرية مبكرة لعقار طورته لعلاج فيروس كورونا، ويكن تناوله عن طريق الفم.



وذكرت "فايزر" أنها قد أطلقت المرحلة الأولى من التجارب السريرية للعقار في الولايات المتحدة لمعرفة مدى فاعليته وأمانه استخدامه.



وصرح مسؤولو بالشركة الأمريكية بأن جائحة "كورونا" تتطلب من الجميع التكاتف للقضاء عليها، وقد بدأ الأمر باللقاحات للوقاية من المرض ويجب أيضا تطوير عقاقير لعلاج المصابين به.



وأضاف أن العلاج الذي يخضع للتجارب حاليا يعد من نوع مثبطات الإنزيمات البروتينية التي يحتاجها الفيروس للتكاثر ومهاجمة الخلايا البشرية، لكن عند تثبيطها، يمكن علاجه ومحاصرته.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "فايزر" بنسبة 1.7% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 35.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 35.9 دولار وأقل سعر عند 35.3 دولار.