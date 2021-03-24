شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" يواصل خسائره عقب الإعلان عن نتائج أعمال مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جيم ستوب" خلال تداولات اليوم الثلاثاء وعمق السهم خسائره عقب إعلان الشركة عن تسجيل نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع السنوي المالي الرابع.



وأعلنت "جيم ستوب" الأمريكية أنها حققت صافي ربح قدره 80.5 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بتسجيل أرباح قدرها 21 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "جيم ستوب" أرباحا معدلة قدرها 1.34 دولار لكل سهم بينما توقع محللون تسجيل أرباح معدلة عند 1.35 دولار لكل سهم.



أما الإيرادات، فقد بلغت 2.12 مليار دولار خلال الربع المالي المنتهي بنهاية يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون تسجيل إيرادات عند 2.21 مليار دولار بعد إيرادات قدرها 2.19 مليار دولار قبل عام.



وارتفعت المبيعات الإلكترونية لـ"جيم ستوب" من ألعاب الفيديو بنسبة 175% في الفترة المشار إليها سلفا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "جيم ستوب" بنسبة 6.5% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 181.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 201.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 177.5 دولار.