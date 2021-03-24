شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها و"الداو جونز" يهبط بأكثر من 300 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وعمقت خسائرها في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا".



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادة له أمام الكونجرس الأمريكي بأنه يتوقع تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة في العام الجاري، لكنه لن يخرج عن السيطرة، وذلك بعد تصريحاته بالأمس بأنه يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن التعافي الكلي.



من جانبها، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأنها تتوقع بلوغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي الكامل في وتيرة التوظيف خلال عام 2022.



وكشفت وكالات عن أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 6.2% أو ما يعادل 3.80 دولار وأغلقت عند 57.76 دولار للبرميل، وسجل الخام اعلى سعر عند 61.3 دولار وأقل سعر عند 58.4 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 5.9% أو ما يعادل 3.83 دولار وأغلق الخام عند 60.79 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.3 دولار وأقل سعر عند 61.4 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 308 نقاط) إلى 32423 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 32735 نقطة وأقل مستوى عند 32356 نقطة.



وتراجع "ناسداك" 1.1% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 13227 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13405 نقاط وأقل مستوى عند 13202 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3910 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3949 نقطة وأقل مستوى عند 3901 نقطة.