شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع وسط قلق من نقص المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تلقت دعما من المخاوف إزاء نقص المعروض العالمي.



وتحسن أحوال الطقس في أمريكا الجنوبية عقب موجة جفاف حادة في الأرجنتين وتساقط غزير للأمطار في مناطق واسعة بالبرازيل.



ويرى محللون أن هناك ضعفا في الإمدادات العالمية من السلع الزراعية لا سيما الحبوب، لكن يقابل ذلك توقعات بزيادة المحاصيل في الولايات المتحدة خلال فصل الربيع الحالي.



ومن المنتظر في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الجاري إصدار وزارة الزراعة الأمريكية لتقريرها الفصلي بشأن المحاصيل والمساحات المخطط زراعتها والمخزونات في الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% إلى 14.23 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.35 دولار وأقل سعر عند 14.14 دولار.