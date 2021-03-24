شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق عند أدنى مستوى منذ يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتقييم الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وصرح "باول" في شهادة له أمام الكونجرس الأمريكي بأنه يتوقع تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة في العام الجاري، لكنه لن يخرج عن السيطرة، وذلك بعد تصريحاته بالأمس بأنه يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن التعافي الكلي.



من جانبها، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأنها تتوقع بلوغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي الكامل في وتيرة التوظيف خلال عام 2022.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 2.1% أو ما يعادل 54 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.23 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني، وبلغ أعلى سعر عند 25.915 دولار وأقل سعر عند 25.050 دولار.