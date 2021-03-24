شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر متوسط دخل الأفراد في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 4.8% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 4.9%.



وسجل التغير في طلبات إعانة البطالة 86.6 ألف طلب خلال شهر فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى زيادة قدرها 9 آلاف طلب فقط.



وانخفض معدل البطالة في بريطانيا إلى 5% في الشهر الماضي من 5.1% في يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 5.2%.



وتابعت الأسواق اليوم تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" التي توقع من خلالها تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة في العام الجاري، لكنه لن يخرج عن السيطرة، وذلك بعد تصريحاته بالأمس بأنه يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن التعافي الكلي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.3751، وسجل أعلى سعر عند 1.3866 وأقل سعر عند 1.3750.