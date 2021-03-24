شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره في انتظار بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى الخام على خسائره في انتظار صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وفي ظل تشديد قيود الإغلاق في بعض الدول حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، ساد القلق في الأسواق حيال تضرر الطلب على النفط.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عند بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة، في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.1% إلى 59.06، وسجل أعلى سعر اليوم عند 61.3 دولار وأقل سعر عند 58.4 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 3.6% إلى 62.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.3 دولار وأقل سعر عند 61.4 دولار.