الغرفة التجارية بالجيزة تنظم معرضا للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون مع المحافظة

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القاهرة - سامية سيد - محمد إمبابى: قطاع الحرف اليدوية تأثر سلبا بتراجع السياحة بسبب كورونا .. والمعرض فرصة جيدة لتعافيه

عقد محمد إمبابى، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، اجتماعا مع هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اجتماعا لبحث سبل الاستفادة من الحرف اليدوية في المحافظة والحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، والاتفاق على إقامة معرضا خلال الأيام المقبلة يضم العاملين في هذا القطاع.

وأكد محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه تم الاتفاق مع محافظة الجيزة على إقامة معرضا خلال الأيام القادمة لخدمة المنتسبين للغرفة من العاملين في قطاع الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هذا القطاع تأثر سلبا خلال العام ونصف الماضي بسبب تراجع السياحة، حيث أنها تعتمد في الأساس على بيع تلك المنتجات للسائحين.

وأضاف إمبابي في بيان للغرفة، أنه سيتم إجراء حصر شامل للعاملين في الحرف اليدوية من منتسبي الغرفة، وذلك لمخاطبتهم لإقامة معرض بالاشتراك مع محافظة الجيزة لعرض منتجات الحرف اليدوية فيه.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تضم عدد كبير من العاملين في الحرف اليدوية وخاصة في مراكز مثل كرداسة والتي تشتهر بصناعة العبايات، وشبرامنت والحرانية التيتشتهر بصناعة السجاد والتى تضم آلاف العاملين في قطاع الحرف اليدوية.

جدير بالذكر أنه وفقا للتقارير الأخيرة الصادرة عن غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات فان حجم الاستثمارات في الحرف اليدوية قبل جائحة كورونا بلغت 20 مليار جنيه، ويعمل في القطاع ما يقرب من 3 ملايين مواطن، على مستوى الجمهورية.