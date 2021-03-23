شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض مع استمرار ضغوط ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة لأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وصرح "باول" في شهادة له أمام الكونجرس الأمريكي بأنه يتوقع تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة في العام الجاري، لكنه لن يخرج عن السيطرة، وذلك بعد تصريحاته بالأمس بأنه يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن التعافي الكلي.



من جانبها، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأنها تتوقع بلوغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي الكامل في وتيرة التوظيف خلال عام 2022.



وكشفت وكالات عن أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 0.8% أو ما يعادل 13 دولارا وأغلق المعدن النفيس عند 1725.1 دولار للاوقية، وسجل أعلى سعر عند 1742 دولارا وأقل سعر عند 1722.7 دولار.