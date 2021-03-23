شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه عقب تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وعزز مكابه في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وذكر "باول" في شهادة له أمام الكونجرس الأمريكي بأنه يتوقع تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة في العام الجاري، لكنه لن يخرج عن السيطرة، وذلك بعد تصريحاته بالأمس بأنه يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن التعافي الكلي.



من جانبها، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأنها تتوقع بلوغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي الكامل في وتيرة التوظيف خلال عام 2022.



وكشفت وكالات عن أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد.



هذا، وقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.652% مما خفف الضغوط عن كاهل الأسهم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.