شكرا لقرائتكم خبر انتهاء الحجوزات المسبقة لطراز لوسيد دريم إديشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت لوسيد موتورز أمس عن انتهاء الحجوزات المسبقة لجميع سيارات طراز لوسيد أير دريم إديشن.

وتتألق دريم إديشن بمجموعة مميزة من الإضافات الاستثنائية، تشمل اللون وخيارات المقصورة الداخلية، وغيرها من الميزات الحصرية بهذا الإصدار الخاص، مثل محرك كهربائي بقوة تزيد عن 1000 حصان.

ويأتي هذا الإنجاز بعد الزخم الكبير للأخبار التي نشرت الأسبوع الماضي حول تزويد سيارة لوسيد أير بنظام دولبي أتموس الصوتي المدمج، لتكون السيارة الأولى في العالم التي تقدم لعملائها أحدث التجارب الصوتية، إضافة إلى مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه الرئيس التنفيذي للشركة، بيتر رولينسون، وهو يقود إحدى النماذج الأولية من لوسيد أير.

وأشارت الشركة إلى أن الحجز لا يزال متاحا أمام الراغبين بشراء سيارات لوسيد أير بيور، وأير تورينج.

وتتمثل مهمة لوسيد في التشجيع على اعتماد مجالات النقل المستدام عبر ابتكار أفخم وأقوى نماذج السيارات الكهربائية التي تثري تجربة مستخدميها.

وتعتبر لوسيد أير باكورة إنتاج الشركة، وتجسد نموذجا لسيارة السيدان الرياضية الفاخرة المجهزة بتقنيات متقدمة تظهر في جانب من تصميمها على تقنيات سيارات السباق.

ويمكن لنماذج محددة من سيارة أير قطع مسافة تتجاوز 500 ميل قبل الحاجة لشحن بطاريتها، فضلا عن تسارعها من السكون إلى 60 ميل في الساعة خلال أقل من 2.5 ثانية.