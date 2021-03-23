إطلاق برنامج لتوظيف 11 ألف باحث عن عمل في القطاع العقاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، برنامج توطين مهن القطاع العقاري، الذي يهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري وتدريب وتوظيف 11,200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين بالعمل في القطاع العقاري، ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في الأنشطة الحيوية في القطاع الخاص، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من فرص العمل ودعم استقرارهم الوظيفي.

ويأتي البرنامج، ضمن الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للعقار مع صندوق تنمية الموارد البشرية، التي نصت على إعداد المعهد العقاري السعودي الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج التدريبية التالية: مدير عقار مشترك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق.

ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالبا أو موظفا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد سبق أن استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية.

وتنفذ الهيئة والصندوق هذا البرنامج ضمن خطتهما لدعم المنشآت العقارية في القطاع الخاص، المستهدفة بالتوطين وحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل، وتعمل الهيئة والصندوق على ضبط جودة البرنامج التدريبي وتنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ عمليات التدريب، وتقديم الملاحظات إن وجدت على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.

ويعتزم المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة عقد 378 دورة تدريبية خلال عامي 2021 - 2022 م وتشمل أنشطة في مجالات عقارية مثل: جمعيات الملاك، إدارة المرافق، الوساطة العقارية، التسويق العقاري.

ودعت الهيئة العامة للعقار المهتمين والباحثين والباحثات عن عمل ومن تنطبق عليهم الشروط التسجيل في البرنامج التدريبي من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمعهد العقاري السعودي.

ما هو برنامج توطين مهن القطاع العقاري؟

برنامج تأهيلي يقدم من الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية «هدف» يعمل على توفير الدعم اللازم للباحثين عن عمل في القطاع العقاري من خلال الحصول على التدريب المناسب عبر المعهد العقاري السعودي لتمكينهم من الالتحاق بوظائف متخصصة في السوق العقاري.

هدف البرنامج

توفير الدعم اللازم للشباب الباحثين عن عمل لتمكينهم ومساعدتهم في الحصول على التدريب المناسب والالتحاق بوظائف متخصصة في القطاع العقاري.

4 دورات متاحة للتسجيل:







مدير اتحاد ملاك



مدير مرافق



وساطة عقارية



أخصائي تسويق



شروط الالتحاق بالبرنامج: