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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة حفر الباطن عقدت اجتماع الجمعية العمومية - عن بعد - للمداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة خلال العام المالي 2020، ومناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021، بحضور رئيس مجلس الإدارة رفيدان المطيري، وأعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال المنتسبين للغرفة. وتضمن الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الغرفة خلال العام الماضي 2020، وإسهامها في البرامج والفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي تخدم المحافظة، ومنها إقامة الندوات والمحاضرات، وعرض المحاور والبنود التي تضمنها تقرير مراجع الحسابات، وقائمة المركز المالي، وتقرير الأداء السنوي للغرفة، وخطة المجلس في سبيل الارتقاء بخدمة قطاع الأعمال والمنتسبين، إضافة إلى استعراض اتفاقيات التعاون مع كبريات الشركات في مجال التوظيف.



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