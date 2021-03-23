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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأكاديمية المالية وقعت مذكرة تعاون مشترك مع بنك الإمارات دبي الوطني بالمملكة تهدف إلى توطيد الشراكة بين الجانبين في مجال التدريب وتنفيذ مشروعات وبرامج تخدم أهداف الطرفين، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الأكاديمية المالية في دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي. وقع مذكرة التعاون كل من مدير الأكاديمية المالية مانع آل خمسان والمدير التنفيذي لبنك الإمارات ناصر المرزوقي. وأكد مدير الأكاديمية أن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني بالمملكة يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الاستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي وإجراء البحوث وتقديم المشورة أو الأفكار في القضايا والتوجهات الخاصة بالقطاع، إضافة إلى تقديم حلول التدريب والتطوير المعترف بها دوليا والمتوافقة مع البيئة المحلية التي تعزز التميز المهني والممارسات الأخلاقية، إضافة إلى توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعالة لتنمية العاملين في القطاع المالي.

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